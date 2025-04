Gracyanne Barbosa curte show com participação de Belo no Rio de Janeiro

Na noite de ontem, Gracyanne Barbosa, participante do BBB 25 (Globo), compareceu a um show de Thiaguinho que teve participação especial de Belo.

O que aconteceu

O show de Thiaguinho ocorreu no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A apresentação fez parte da comemoração de 10 anos do evento Tardezinha.

Ex-marido de Gracyanne, Belo subiu ao palco como convidado especial. Ele cantou hits como "Pra Ver o Sol Brilhar" e "Utopia".

Gracyanne curtiu o show ao lado de sua irmã, Giovanna, Thamiris e Camilla — todas ex-BBBs. A musa fitness compartilhou alguns momentos da noite nas redes sociais.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas