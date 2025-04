De Ratinho a Xuxa: famosos com empresas milionárias que você nem imagina

Embora a maior parte do público não tenha conhecimento, é muito comum que estrelas da TV e da música façam uso da fama para alavancar negócios e empreendimentos próprios ou se tornarem sócios. Nem só do dinheiro com o trabalho artístico vivem muitas celebridades, que apostam em expandir seus investimentos para áreas completamente opostas daquelas que o tornaram conhecidos.

Desde produtos de higiene íntima a tratamento capilar. Deborah Secco, Xuxa, Anitta, Ratinho e Celso Portiolli são alguns bons exemplos. Confira:

Xuxa

Xuxa Imagem: Reprodução/YouTube

A rainha dos baixinhos tem um patrimônio bilionário fruto de sua longeva carreira na TV, mas também como empresária. Xuxa fez fortuna como apresentadora e cantora, mas soube expandir sua área de atuação.

Além de ter sua própria empresa, a Xuxa Promoções e Produções, que comercializa sua marca, a apresentadora também é sócia em outros empreendimentos. Desde 2021, ela tem participação no quadro societário da Espaçolaser, uma das principais marcas de depilação do país.

Galvão Bueno

Galvão Bueno Imagem: Star Bank

Ícone da narração esportiva, Galvão empreende em áreas bem distintas daquela que o tornou famoso. O locutor, que é apaixonado por vinhos, é dono da vinícola Bueno Wines. O negócio tem sede no Rio Grande do Sul e produz mais de 300 mil garrafas de vinhos e espumantes por ano.

Bueno também tem os dois pés no agronegócio. Ele, que é dono da fazenda Bellavista Estate, investe em plantações de oliveiras para a produção de azeite extravirgem. Na pecuária, ele cria gados da raça Angus e é um criador de cavalos da raça Crioula.

Giovanna Antonelli

Giovanna Antonelli Imagem: Clayton Felizardo/ Brazilnews

Além de uma carreira bem-sucedida na TV, a atriz também faz sucesso nos negócios. Antonelli tem diversos produtos licenciados com seu nome e, desde 2013, é sócia ao lados dos irmãos da GIOLaser, rede de depilação.

Empresa de Giovanna tem mais de 300 unidades em todo o país, com faturamento superior a R$ 200 milhões por ano.

Ratinho

Ratinho Imagem: Reprodução/YouTube

O apresentador fez sucesso como animador do SBT. É de sua veia empresarial, porém, que vem grande parte de sua fortuna avaliada em R$ 530 milhões.

Ratinho é um dos principais empresários de comunicação do país. Ele detém mais de 70 emissoras de rádio e seis emissoras de televisão. Os números foram revelados pelo próprio apresentador no podcast Boa Noite, Brasil.

Além disso, Ratinho também é dono de um hotel, que ele afirma ser sua principal fonte de renda. Ainda, o famoso tem negócios no ramo do agro e possui nove fazendas.

Edu Guedes

Edu Guedes Imagem: Divulgação

Guedes ficou conhecido por apresentar quadros culinários na TV. É justamente da junção de suas habilidades na cozinha com comunicação que advém boa parte de seu patrimônio de R$ 500 milhões, mas não apenas.

Edu já detalhou que tem vários negócios no ramo de alimentação. Entretanto, ele também investe em redes de supermercados, inclusive redes próprias para condomínios. Além disso, ele ainda vende livros com receitas.

Anitta

Anitta Imagem: Gabriela Schmidt/Divulgação

Principal nome do pop e funk brasileiro, Anitta tem fortuna superior a R$ 550 milhões. Boa parte do dinheiro vem de suas músicas e contratos publicitários, Com alto engajamento nas redes, a artista é bastante requisitada pelas marcas.

Anitta também é empresária. Um de seus negócios inclui a comercialização de perfume íntimo, conhecido como Puzzy em analogia ao termo em inglês "pussy" usado para se referir à genitália feminina. Desde o ano passado, ela também é sócia da Laser&Co, rede especializada em serviços estéticos.

Deborah Secco

Deborah Secco Imagem: Reprodução

Desde 2022, Secco é sócia da Peça Rara Brechó, marca com 130 lojas e faturamento de mais de R$ 220 milhões em 2024.

Deborah Secco tem participação na Mais Cabello, marca de implante capilar que conta com Malvino Salvador em seu quadro societário. Ela ainda detém uma marca de biquínis, além da 2C Administração Patrimonial LTDA, com capital social de R$ 7 milhões — a atriz é a única dona desse negócio.

Celso Portiolli

Celso Portiolli Imagem: Patrícia Devoraes/Brazil

O apresentador do SBT investe no mercado de comunicação. Ele é dono da rádio Ótima FM, com transmissões no interior de São Paulo.

Portiolli ainda é sócio da Market4U, maior rede de mercados autônomos da América Latina. Ele também é embaixador da marca, além de atuar como conselheiro de marketing e estratégia. No ano passado, a rede teve faturamento de R$ 270 milhões.

Tiago Abravanel

Tiago Abravanel Imagem: Reprodução/YouTube

O ator, cantor e apresentador é dono da marca de pijamas T-jama. O empreendimento, lançado em 2018, também tem como sócias suas duas irmãs, Ligia e Vivian.

Loja de Tiago Abravanel opera principalmente por vendas online. Mas também tem unidade física em Moema, área nobre de São Paulo.

Abravanel também é sócio da Nanica, doceria especializada em banoffee. São mais de 50 unidades em todo o Brasil. Em 2024, a rede de confeitarias Nanica Brasil faturou R$ 53 milhões, segundo o Mercado&Consumo.