Jeans skinny, cavalo 'bravo': atores revelam perrengues em The 'Last of Us'

Isabela Merced, 23, e Young Mazino, 33, estão entre as caras novas da segunda temporada de "The Last of Us". Os interpretes de Dina e Jesse revelaram bastidores do novo trabalho para Splash e contaram que passaram alguns perrengues durante as gravações da série da Max. A atriz quebrou o protocolo das falas sobre "o papel ser o maior desafio da vida" para confidenciar que o difícil mesmo foram cenas de terror, tendo de correr de calça jeans skinny.

Desafio? Eu diria o físico e ainda usando jeans skinny. Sim, isso é provavelmente o mais desafiador. Equilibrar todas as emoções que vêm com isso, porque você nunca está apenas indo ao banheiro. Você está indo ao banheiro em um apocalipse. Você não está bebendo água enquanto personagem. Você está bebendo água durante o apocalipse. Entende?

Isabela Merced, em entrevista exclusiva para Splash

Young Mazino, também em entrevista para Splash, não esconde que passou poucas e boas para filmar com os cavalos. "Situações apocalípticas são difíceis. Adorei trabalhar com os cavalos, mas foi difícil. Achei difícil atuar e controlar o cavalo, porque ele tem um bloqueio específico. Nós já temos dificuldade em ficarmos na nossa marcação, e temos que fazer com que o cavalo faça seu trabalho."

The Last Of Us 2: Ellie e Dina saem em expedição de caça a infectados Imagem: Liane Hentscher/HBO

"[Não entendem] porque eles são cavalos", completa Isabela Merced, aos risos. O ator relata que os animais ficavam confusos com excesso de aparatos para as gravações e não respondiam os comandos. "Os cavalos não ficavam muito confortáveis perto de certas coisas, como um guindaste grande com uma câmera se movendo em direção a eles".

Eles são cavalos. Eles não sabem o que é aquilo ou o porquê estava se aproximando. E tinha um ventilador de turbina eólica enorme soprando no rosto deles. Sim, eu imagino que os cavalos ficaram muito confusos: 'O que está acontecendo?'

Young Mazino

"Não sou um rato de academia"

Isabela Merced e Young Mazino focaram em preparações diferentes para darem vida a Dina e Jesse em "The Last Of Us 2". Na trama, a atriz vive personagem que tem um romance com Ellie e lhe ajuda a buscar vingança após a morte de Joel (Pedro Pascal), enquanto o ator dá vida a um treinador da protagonista para combater os infectados.

Atriz fez a lição de casa de entender o enredo e buscou dicas de colegas de filmagens sobre como entregar atuações que enchessem os olhos dos showrunners Craig Mazin e Neil Druckmann, criadores da série. "Fiz o máximo de pesquisa possível. Eu meio que pedi conselho para a Bella (Ramsey), porque eu sabia que Bella tinha essa experiência e pensei que era melhor perguntar a ela se havia alguma dificuldade que eu tivesse que me precaver".

Do que o Craig (Mazin) gosta? Ele gosta de improvisar muito? Ele gosta que os atores venham com ideias prontas, ou tirem suas dúvidas? Eu só queria saber o que me esperava. O que é isso? Uma cerca! E o que tem do outro lado

Isabela Merced

Young Mazino interpreta Jesse em The Last Of Us 2 Imagem: Divulgação/Max

Young Mazino, por sua vez, investiu parte do seu tempo de preparação nos cuidados com o corpo. O ator procurou aumentar os treinos físicos para ficar "forte" nas telonas. "Eu fiquei muito forte. Fiquei em forma. Eu não sou um rato de academia, mas foi bom ter essa motivação por meio da série para realmente ficar forte. É divertido."

Show de música no apocalipse?

Isabela Merced e Young Mazino caem na risada ao revelarem que o clima de bastidores em "The Last Of Us 2" era de pura música. Isso mesmo que você leu. Nem mesmo o cenário de gravação num mundo pós-apocalíptico foi capaz de derrubar o ânimo dos artistas.

Entre uma pausa e outra nas filmagens, os atores faziam uma "jam session" (expressão em inglês que diz "noite de música") para aliviar o clima de tensão. "Eu amei as 'jam sessions'. No nosso tempo de descanso, geralmente tinha uma guitarra que alguém levava e nós passávamos de mão em mão e íamos tocando músicas", inicia Mazino.

Ator não esconde que entreva em cena com a cabeça dividida entre o texto e o que poderia rolar no período de descanso das filmagens. "Isabela, Bella e Gabriel (Luna) têm vozes incríveis. Isso foi, especialmente em um set melancólico, onde se tem muitas emoções intensas, foi bom aliviar isso através da música. Eu ficava ansioso pelas pausas".

Isabela ainda revelou que Bella Ramsey trouxe até apresentações exclusivas aos companheiros de "The Last Of Us 2". "Bella tocava sua música autoral e eram boas. Participamos de serenatas sem parar. Eu também não via hora das pequenas pausas."

"Te amo"

As escolhas de Isabela Merced e Young Mazino para viverem Dina e Jesse em "The Last Of Us 2" foram elogiadas pelos fãs. Além de serem parecidos fisicamente com os personagens do videogame, eles trouxeram um carisma ímpar que deram vida aos papéis.

Carinho do público nos eventos da série deixaram Isabela com a sensação de dever cumprido. "Minha experiência real válida com os fãs foi ao vivo e foi adorável. Como na pré-estreia, todos eles foram tão gentis, todos eles são muito verdadeiros na minha opinião. Eles sabiam o meu nome e isso é legal. Eu realmente só considero as interações que tenho com os fãs ao vivo, porque têm sido extremamente adoráveis."

Eles são muito animados! Eles esperaram o dia todo na estreia, debaixo de sol, segurando suas canetas, que depois ficaram sem tinta, e eles compartilharam entre si as canetas para que todos pudessem pegar autógrafos. Então, foi muito bonito. Que bom. Os fãs brasileiros estão em outro nível.

Isabela Merced

Young Mazino vai além e destaca o contato efusivo com os fãs é uma motivação extra para atuar em "The Last Of Us 2". "Pessoalmente, eles são muito, muito gentis. Você pode ver que eles são realmente apaixonados pela série e isso dá uma sensação boa. Eles são os melhores."

Conhecedores de que a série é um sucesso no Brasil, os atores fizeram questão de agradecer o carinho e acolhimento com o trabalho. "Saibam que nós amamos vocês e precisamos de vocês ao nosso lado. Precisamos do seu apoio. Por favor, compartilhem a série. Não sei como dizer "The Last of Us" em português, mas imagino que seja algo muito legal e muito obrigada", disse Isabela.

Empolgada, Isabela Merced ainda fez uma declaração de amor em português ao Brasil. "Te amo? É assim que se diz no Brasil?", indagou ela. "Sim. Te amo", completou Young Mazino.