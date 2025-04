BBB 25: Top 4 ganha almoço de chefs profissionais e recado de Ana Maria

No domingo de Páscoa, o Top 4 do BBB 25 (Globo) recebeu um almoço especial com menu elaborado por chefs profissionais de cozinha.

O que aconteceu

No início da tarde de hoje, Guilherme, João Pedro, Renata e Vitória foram chamados para um almoço especial. O menu foi elaborado pelos chefs Renata Vanzetto, Alex Atala e Jefferson Rueda, jurados do próximo reality de culinária da Globo, Chef de Alto Nível.

Antes da refeição, o Top 4 assistiu a um recado de Ana Maria Braga, que será apresentadora do novo programa: "Olha que privilégio, saborear um almoço preparado por essas três estrelas da gastronomia. Aproveitem!"

A versão brasileira de Next Level Chef, formato original criado e produzido por Gordon Ramsay, vai selecionar 24 participantes — entre chefs profissionais e amadores. Na competição, os participantes enfrentarão desafios na cozinha, com mentoria e avaliação dos jurados.

Chef de Alto Nível ainda não tem data para estrear na Globo. Ana Maria já adiantou que o reality estará no horário nobre da emissora.

