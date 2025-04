10 filmes famosos - e amados pelo público - que fracassaram nas bilheterias

Curiosamente, muitos filmes que fracassaram comercialmente, conquistaram um público cativo ao longo dos anos e até viraram ícones cult, provando que o tempo pode ser o melhor crítico de cinema. Veja abaixo uma lista com 10 longas bem famosos que foram ignorados nas bilheterias à época de suas estreias.

'O Mágico de Oz' (1939)

O clássico estrelado por Judy Garland teve impacto tímido nas bilheteiras. "O Mágico de Oz" faturou cerca de US$ 3 milhões, mal superando os US$2,8 milhões de produção, algo que não era esperado por todo o frisson em torno de sua estreia. Mas com relançamentos nos cinemas e sua chegada à televisão nos anos 1950, o filme foi redescoberto por novas gerações, consolidando-se como um dos maiores ícones da sétima arte.

Dorothy (Judy Garland) em 'O Mágico de Oz' Imagem: MGM Studios/Getty Images

'Um Corpo Que Cai' (1958)

Hoje uma obra-prima de Alfred Hitchcock, o suspense "Um Corpo Que Cai" foi inicialmente recebido com frieza. Arrecadou modestos US$ 3,2 milhões, sendo uma das piores bilheteiras do diretor. Na época, críticos reclamaram da narrativa lenta e da duração excessiva. Décadas depois, a crítica revisitou o filme e o consagrou como um dos melhores da história do cinema.

Cena do filme 'Um corpo que cai' Imagem: Reprodução

'Blade Runner , o Caçador de Androides' (1982)

Épico de ficção científica de Ridley Scott não foi bem recebido pelo público e crítica. Além disso, foi lançado em meio à forte concorrência: naquele ano estrearam "E.T." e "Jornada nas Estrelas II", por exemplo. Com arrecadação de apenas US$ 6 milhões, o filme parecia fadado ao esquecimento até que versões posteriores, especialmente o corte do diretor, revitalizaram a obra.

Daryl Hannah em cena de "Blade Runner: O Caçador de Androides" (1982) Imagem: Divulgação

'Era uma Vez na América' (1984)

Esse clássico filme de máfia teve um lançamento confuso e foi um desastre comercial. Dirigido por Sergio Leone, a produção sofreu nas mãos dos estúdios, que cortaram a versão original de mais de quatro horas para apenas 2h19. Como resultado, arrecadou apenas US$ 5 milhões frente aos US$ 30 milhões investidos. Anos depois, com a versão restaurada - defendida por nomes como Martin Scorsese -, o filme foi redescoberto e enfim reconhecido como uma obra-prima.

Cena de 'Era Uma Vez na América' Imagem: Divulgação

'Labirinto - A Magia do Tempo' (1986)

Estrelado por David Bowie e Jennifer Connelly, esse ícone dos filmes de fantasia tinha tudo para brilhar. No entanto, foi ofuscado nas bilheteiras e arrecadou apenas metade do valor investido. Apesar disso, o filme dirigido por Jin Henson e produzido por Eric Rattray e o aclamado George Lucas, conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos, tornando-se uma das produções mais queridas da década de 1980.

David Bowie em cena de 'Labirinto, a Magia do Tempo' (1986) Imagem: Reprodução/IMDb

'Um Sonho de Liberdade' (1994)

O drama carcerário é um dos filmes mais amados pelo público e pela crítica, mas "flopou" nas bilheterias. É o filme que tem a maior nota do IMDb, 9,3. Estrelado por Morgan Freeman e Tim Robbins, "Um Sonho de Liberdade" passou despercebido em seu lançamento. Com uma bilheteria inicial modesta de apenas US$ 2,4 milhões, o filme mal cobriu seu orçamento de US$ 25 milhões, arrecadando ao todo US$ 28 milhões. O reconhecimento veio somente anos depois, principalmente com a ajuda das exibições na televisão.

Morgan Freeman e Tim Robbins em 'Um Sonho de Liberdade' Imagem: Divulgação

'Clube da Luta' (1999)

"Clube da Luta" dividiu opiniões e teve desempenho abaixo do esperado nos cinemas. Com direção de David Fincher e atuações intensas de Brad Pitt e Edward Norton, arrecadou US$ 37 milhões frente aos US$ 63 milhões investidos. A crítica se mostrou polarizada: alguns exaltaram a ousadia da trama, outros a consideraram perigosa e rechaçaram o excesso de violência. Com o tempo, o longa ganhou status cult e hoje é referência para cinéfilos e acadêmicos do cinema.

Edward Norton e Brad Pitt em cena de 'Clube da Luta' Imagem: Divulgação/IMDb

'Donnie Darko' (2001)

Marcado pelo clima sombrio e pelo misterioso coelho Frank, "Donnie Darko" foi um fracasso financeiro em seu lançamento. Obteve uma bilheteria de apenas US$517 mil e nem mesmo a versão estendida conseguiu mudar esse cenário. Contudo, o filme brilhou no mercado na época dos DVDs e acabou caindo nas graças do público. Foi um trabalho que alavancando as carreiras de Jake Gyllenhaal e do diretor Richard Kelly.

O coelho amedrontador de 'Donnie Darko' Imagem: Divulgação

'Ajuste Final' (1990)

Dirigido pelos célebres irmãos Coen, o filme foi um grande fracasso nas bilheterias. Faturou apenas US$ 5 milhões, enquanto que seu orçamento original foi US$ 14 milhões. Na época, o que explicou a baixa adesão do público foi o senso de humor excêntrico imposto pelos diretores e também por ter estreado junto com outro clássico, "Os Bons Companheiros", de Scorsese. Hoje, o longa é considerado por muitos uma obra-prima.

Filme 'Ajuste Final' (1990) Imagem: Divulgação

'Cães de Aluguel' (1992)

Longa de estreia de Quentin Tarantino, "Cães de Aluguel" não causou grande alarde em seu lançamento. Muito se deve pelo fato de que o estilo do diretor ainda era desconhecido e precisava de tempo para conquistar seu público fiel. O sucesso aumentou com a popularidade de "Pulp Fiction", o filme seguinte de Tarantino, lançado em 1994.