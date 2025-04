Quem era a dupla que se separou após operação contra fraude bilionária?

A dupla sertaneja Renan e Christiano anunciou o fim da parceria de quase 19 anos. A decisão foi comunicada dias após Cristiano Almeida Leite se tornar alvo de investigação da operação Teatro Invisível 2, da Polícia Federal.

Quem era a dupla sertaneja?

Naturais de Juiz de Fora (MG), Renan e Christiano se conhecem desde a infância. Eles cresceram e brincaram juntos pelas ruas do bairro São Mateus, em Juiz de Fora. Christiano tem curso técnico de informática e trabalhou como assessor legislativo na Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora. Já Renan cursou engenharia civil na UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), mas não concluiu a graduação em virtude da carreira musical.

Apesar da amizade de infância, os artistas iniciaram a carreira no sertanejo em caminhos diferentes. Renan começou na música aos 16 anos, teve uma dupla por só dois anos, mas foi em carreira solo que ganhou notoriedade em Juiz de Fora. Já Christiano criou uma dupla sertaneja com outro cantor antes de se unir ao amigo.

Em 2006, Renan e Christiano decidiram se unir em dupla para cantar música sertaneja. O primeiro show dos artistas foi na Festa do Cavalo do Morro do Sabão, em Juiz de Fora, em 5 de maio de 2006.

Renan e Christiano (ele adotou o H no nome como marca artística) gravaram o primeiro CD oficial em 2010. Já o primeiro DVD da dupla sertaneja foi gravado em 2013, na Expoagro de Torreões, em Minas Gerais.

Em 2016, eles foram tema de um documentário de faculdade de alunos da UFJF e brincaram que a parceria é "quase um casamento". "Nós participamos de um programa uma vez e perguntaram como era a dupla. Nosso trabalho é um casamento mesmo, né? A gente fica mais junto do que com a própria família e é assim que funciona", declarou Renan.

Renan Toledo se casou com Liliam Batista em 2016 e é pai de Maria Fernanda. Já Christiano Leite subiu no altar no ano seguinte com Letícia Duarte e se tornou pai de Helena.

Até o rompimento da parceria, os artistas contavam com 44 mil seguidores nas redes sociais e compartilhavam fotos e vídeos de shows. Em comemoração do ano de 2024, eles celebraram a realização de 139 shows pelo território nacional.

Renan e Christiano celebrariam 19 anos de parceria no mês de maio. Eles fizeram sucesso com os hits "Papel de Bala", "Vem no Chenhenhem", "Vou Me Entregar", "Sob Medida", "Seu P.A" e "Facim Facim".

Fim da dupla sertaneja

Os artistas anunciaram, na última sexta-feira (18), o fim da dupla sertaneja após 18 anos de estrada. Renan seguirá carreira solo, enquanto Christiano se afastará dos palcos.

O projeto Renan & Christiano entra em uma nova fase. Obrigado por fazerem parte disso. Contamos com vocês nessa nova etapa.

A decisão do fim da parceria ocorre dias após Cristiano Almeida Leite ser alvo da operação Teatro Invisível 2, da Polícia Federal. O comunicado de encerramento do trabalho em dupla não traz nenhuma menção à operação policial.

O rompimento da dupla sertaneja aconteceu um mês após o anúncio da gravação de um DVD. Eles, no entanto, não explicaram como ficará o lançamento do projeto audiovisual. Eles prometeram mais explicações sobre o motivo do fim da parceria e como ficarão os projetos que mantinham.

Teatro Invisível 2

A operação investiga a rede de desinformação financiada por contratos suspeitos com prefeituras do Rio de Janeiro. A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca em imóveis ligados ao cantor.

O grupo teria movimentado até R$ 3,5 bilhões por meio de fraudes em licitações, obstrução de justiça, lavagem de dinheiro e uso de caixa dois em campanhas eleitorais de 2024. Não houve prisões, segundo apurou Splash.

Até o momento, o músico não se manifestou sobre o assunto. Se o fizer, o texto será atualizado.