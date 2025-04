Belo deixa Denílson desconcertado com declaração em show: 'Você me ama'

Denílson, 47, ficou visivelmente desconcertado com uma declaração de amor do cantor Belo, 50, durante show, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ex-marido de Gracyanne Barbosa fazia uma participação no primeiro show da turnê de 10 anos do projeto Tardezinha, quando Thiaguinho chamou a atenção do público para o momento. "Eu vivi para ver esse encontro", disse.

Belo aproveita para fazer uma declaração ao ex-jogador de futebol. "Ele sabe que eu amo ele. Você me ama [apontando para o comentarista] Denílson Show", disse o cantor.

Multishow, que transmitia a apresentação, focou no na cara de Denílson. Ele ficou desconcertado com a exposição involuntária e deu um "sorriso amarelo" para a câmera.

Momento repercutiu entre os fãs. "A amizade é tudo", escreveu um, no X, antigo Twitter. "Rolou até um eu te amo. Nada como uma dívida, mesmo que parcelada, quitada para reatar uma amizade", comentou outro.

Os dois se enfrentaram em uma batalha judicial de mais de 20 anos, que chegou ao fim em agosto de 2023. O comentarista entrou na Justiça contra Belo em 2000 após o artista deixar o grupo Soweto.

O grupo pertencia ao então jogador da seleção brasileira, que alegou quebra de contrato sem pagamento de multa. Denilson também cobrou R$ 300,2 mil alegando "perdas e danos".

O ex-atleta listou prejuízos com cancelamentos de apresentações após Belo deixar o grupo sem arcar com a multa. Foram adicionados ao processo um relato sobre nove shows agendados que não aconteceram.