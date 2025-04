Publi plagiada? Entenda treta entre Viih Tube e influenciadora

Após ser acusada de plágio, Viih Tube admitiu ter se inspirado no vídeo de outra influenciadora, Graciely Junqueira.

O que aconteceu

Ontem, Graciely Junqueira afirmou que Viih Tube "literalmente copiou" um vídeo publicitário feito por ela. Graciely afirma que o vídeo, inspirado no desenho "As Meninas Superpoderosas", foi roteirizado e dirigido por ela mesma.

No início de ambos os vídeos, as influenciadoras seguem roteiros parecidos, com cenários e figurinos similares. Graciely divulgava tabletes de chocolate, enquanto Viih divulgava sua colaboração com uma marca de eletrodomésticos.

A acusação repercutiu, e seguidores se dividiram em relação ao suposto "plágio". Alguns cobraram que Viih Tube desse créditos a Graciely pela ideia, enquanto outros afirmaram que não se trata de uma ideia original por ter sido inspirada em um desenho animado famoso.

Viih admitiu que se inspirou no vídeo de Graciely. "Podia ter colocado [os créditos] pra a Graciely, já que se inspirou no vídeo dela para fazer esse", escreveu uma fã. "Pois é, nem me atentei a isso. Esqueci mesmo de colocar [os créditos], sempre coloco. Mas já comentei aqui", respondeu Viih.