Maike revela intenções com sister, e dupla critica: 'Vai f*der nosso jogo'

Maike conversou com sua dupla, Gabriel, na madrugada desta quinta-feira (23) sobre suas pretensões amorosas com Giovanna ou Renata no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após o show de quarta, Maike conversou com Gabriel no quarto sobre como tem se sentido em relação a um possível romance no BBB. Na festa, Maike dançou com Giovanna, mas também flertou brevemente com Renata. "Não pode ficar feito mosca de padaria não. Tem que decidir", disse Dona Delma durante a festa.

Já no quarto, Gabriel apoiou um romance do amigo com Renata, a dupla de Eva. "Eu, no seu lugar, Gabriel, já teria atacado a Renatinha", disse Gabriel.

O amigo ainda disse que Maike ficaria com fama de "mole" e não pode "ficar cozinhando" as duas mulheres.

Maike então disse para sua dupla que se abriu para Giovanna e disse que gostaria de ficar com ela —e que a sister correspondeu.

Não tô cozinhando ninguém. Eu falei pra Gi, 'tô meio assim por conta do jogo nesse momento, que tá muito cedo, mas quero ficar contigo'. Ela falou: também Maike

Maike revelou ter medo de que as duas sisters se virem contra ele. "Vai acabar acontecendo o seguinte, as duas ficando com raiva", disse. "Aí você vai f*der o nosso jogo", rebateu Gabriel.