Morre Ioannis Vasilopoulos, designer por trás de capas lendárias do rock

O designer gráfico Ioannis Vasilopoulos, conhecido por criar algumas das capas de álbuns mais icônicas do rock, morreu aos 66 anos.

O que aconteceu

Família divulgou um comunicado por meio do tabloide The Mirror. A causa da morte não foi revelada.

Encontramos conforto em saber que ele agora está reunido com seu pai, mãe, família e amigos. O imenso carinho demonstrado por Ioannis e sua obra nos traz muito consolo. Família de Ioannis

Ao longo da marcante carreira, ele foi responsável por mais de 350 capas de discos e materiais promocionais de bandas lendárias, como Bon Jovi, Deep Purple, Uriah Heep, Allman Brothers, Styx, Lynyrd Skynyrd, Extreme e Michael Bolton.

Nascido em Atenas, na Grécia, Ioannis continuou a produzir e vender as obras até seus últimos dias. Sua primeira capa de álbum foi criada ainda na faculdade.

Morte do artista gerou comoção na cena do rock. A banda Voivod, para quem ele também criou artes, prestou uma homenagem ao designer em sua página oficial do Instagram, ressaltando a importância de sua obra.

"Estamos profundamente entristecidos com o falecimento de Ioannis Vasilopoulos, conhecido profissionalmente como Ioannis, um artista e designer de renome internacional", escreveram os músicos.