Khloé Kardashian critica ex por boneca sexual com seu rosto: 'Demoníaco'

No episódio final da sexta temporada de "The Kardashians", disponível no Hulu, Khloé Kardashian expressou sua indignação ao descobrir que seu ex-marido, Lamar Odom, encomendou uma boneca sexual personalizada com sua aparência.

O que aconteceu

Durante uma conversa com sua mãe, Kris Jenner, Khloé revelou que Odom enviava vídeos estranhos para ela, levando Kris a mencionar a boneca inflável. Khloé leu uma matéria no site americano TMZ, que detalhava o pedido de Odom. A ex então descreveu a situação como "demoníaca e perturbadora". "Isso valida o quanto somos diferentes e o quanto nos distanciamos. É perturbador, é estranho. Não estou magoada com isso, é mais uma questão dele. É mais estranho e nojento", declarou Khloé Kardashian.

Kris Jenner, por sua vez, comentou sobre o objeto. "Se uma boneca inflável faz você feliz, querido, vá em frente". A revelação da boneca ocorreu após uma reunião tensa entre Khloé e Lamar, onde as irmãs Kendall e Kylie Jenner notaram a frieza de Khloé em relação ao ex-marido. Khloé explicou que sua postura era um mecanismo de defesa devido ao histórico conturbado com Odom.

Khloé e Lamar se casaram em 2009, após um mês de namoro. O casal se divorciou em 2016, após anos de dificuldades conjugais.