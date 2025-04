A apresentadora Sabrina Sato encantou os seus seguidores ao compartilhar nos stories um vídeo repleto de amor envolvendo sua filha, Zoe, e o padrasto, Nicolas Prattes.

O que aconteceu

No video, Zoe e Nicolas aparecem lendo um livro em inglês juntos e a apresentadora se derreteu com a cena. Leitura da noite da Zozo e do Zezé (Nicolas), escreveu Sabrina.

Zoe brincou sobre o inglês da mãe: "A mamãe não sabe", arrancando risadas da apresentadora.

Sabrina e Nicolas Prattes se casaram em janeiro de 2025 em uma cerimônia íntima em Porto Feliz, no interior de São Paulo.