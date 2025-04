BBB 25: Vinicius leva apertão no mamilo e é advertido: 'Chupa aqui'

Vinícius e João Pedro entraram em uma brincadeira na madrugada de hoje no BBB 25 (Globo), que acabou com uma advertência.

O que aconteceu

Na área externa, Vinícius e João Pedro conversaram sobre o físico de cada um.

João analisou o "muque" do baiano e, mais tarde, apertou um de seus mamilos.

Vinícius revidou: "Chupa aqui", disse, se aproximando de João e apontando para o peito.

João se esquivou: "Sai, menino. Mulher não gosta de peitinho não":

O baiano então insinuou que João seria "magro demais": "Quem gosta de osso é cachorro", disse. "E o resto?", perguntou João. "O resto você não tem, não. Igual aqui, você não tem não", disse Vinícius.

Os dois chegaram a dar abraços mais apertados, e Vinícius levou uma "atenção" da produção por conta da "brincadeira".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas