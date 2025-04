Vingança e 4º filho: a nova vida de Raimundo em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (10) de "Garota do Momento" (Globo), Teresa (Maria Eduarda Carvalho) questiona Lígia (Palomma Duarte) sobre seus sentimentos por Raimundo (Danton Mello) e ela fica balançada.

Em seguida, Raimundo garante a Alfredo (Eduardo Sterblitch) que se vingará de Lígia por conta do fim de seu relacionamento com Marlene (Ana Flávia Cavalcanti).

Ele chegará a sabotar uma apresentação de Lígia, mas após vê-la sendo galanteada por Tavinho (Angelo Paes Leme), fica mordido de ciúmes. Os dois brigarão e terão uma recaída. Após uma noite de amor a cantora descobrirá que está grávida do ex-marido.

Lígia (Palomma Duarte) e Raimundo (Danton Mello) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beto vasculha a mansão atrás do colar de joias. Basílio procura o colar na empresa. Maristela sente os efeitos do remédio dado por Zélia. O colar de joias acaba nas mãos de Coralina. Bia é hostilizada pelos amigos no boliche. Iolanda conversa com Glorinha. Beto e Basílio encontram as pinturas de Clarice escondidas por Juliano.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.