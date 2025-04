BBB 25: Aline comenta bissexualidade de Vinícius: 'Pessoas têm medo'

Aline comentou hoje sobre a declaração que Vinícius fez nesta madrugada no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Durante a festa, Vinícius se abriu com seus aliados sobre sua sexualidade e revelou que nunca conversou com os pais sobre o assunto. "Eu sou bissexual e eles não sabem disso. Eu nunca tive coragem de falar isso para eles. E eu sempre tive medo de decepção", disse.

Vinícius também revelou que Aline era a única que sabia dessa informação, e a policial confirmou em seu Instagram Stories: "Sim, gente, só eu que sabia", disse.

Por isso que eu defendo tanto que a gente tem que bater no peito pra assumir quem a gente é, pra segurar o rojão, porque, na sociedade que a gente vive, na realidade que a gente está inserido, as pessoas têm medo de dizerem quem são, o que pensam, de se posicionarem Aline

A sister se emocionou e se declarou para o brother: "Vini, eu tenho muito orgulho de você. Você é um excelente filho, irmão, amigo, eu estou muito orgulhosa de estar acompanhando você aqui de fora. O Brasil está conhecendo o quão gigante você é. E você ainda tem muito para mostrar, muito para brilhar. Cofia".

