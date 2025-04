Na TV e no teatro, Celso Zucatelli quer 'abraçar' novas oportunidades

O apresentador do programa 'Hoje em Dia' e 'Quilos Mortais' na Record, Celso Zucatelli também se dedica a outros projetos profissionais e diz que quer 'abraçar e aprender' novas oportunidades.

O que aconteceu

Celso Zucatelli falou sobre os 20 anos do programa 'Hoje em Dia', seus planos de carreira para o futuro, incluindo sua participação na peça 'Os Sete Suspeitos'.

Trabalho numa emissora repleta de oportunidades, isso é um privilégio de estar na Record. E sempre que aparece uma novidade, é um prazer abraçar e aprender (...) O Hoje em Dia completa 20 anos em 2025 e fazer parte desta história é um privilégio", revelou o apresentador em entrevista à Contigo.

Celso também se dedica a outros projetos profissionais, como o espetáculo 'Os Sete Suspeitos'.