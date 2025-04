Bêbado, Maike afirma que Renata foi a culpada por suas punições

Maike, 30, levou punições após morder o braço e puxar o cabelo de Renata, 33, no BBB 25.

O que aconteceu

Durante a madrugada, após receberem alguns coolers, Maike ficou embriagado e teve atitudes que incomodaram a bailarina. Ao sentir o participante puxando seu cabelo, Renata pediu para que ele parasse algumas vezes.

Sem atender aos pedidos da sister, o paulistano recebeu algumas advertências e punições da produção. Por conta disso, a cearense pediu para que Maike dormisse sozinho nesta noite.

Deitado na cama com João Pedro, ainda durante a madrugada, Maike afirmou que a culpada por suas punições era Renata. Tentando entender o que rolou entre o novo casal, o goiano questionou: "Mas o que ela fez?".

Visivelmente alterado, Maike insistiu em dizer que a sister era a culpada. "Ela não precisa fazer nada. É tudo culpa dela!", disse.

