'Quebro sua cara': Nasi ameaçou Roger, foi vaiado e teve shows cancelados

Nasi, 63, vocalista da banda Ira!, teve um show cancelado após confusão com fãs durante outra apresentação do grupo, em Contagem (MG), no dia 29 de março.

Veja as polêmicas do músico:

Briga com Roger

Artista mandou indireta a Roger Moreira, do Ultraje a Rigor, em 2024. À época, ele relembrou um caso em que Edgar Scandurra, também do Ira!, teve problemas com o vocalista do Ultraje.

Esses idiotas, esses 'minions', ficam assim: 'Vai fazer disco. Você não faz mais nada há muito tempo'. Olha a minha agenda de shows [...] Outro dia um deles se meteu com o Edgar, teve uma polêmica aí. Não vou citar nomes. Eu procuro não falar, porque eu quebro a cara. Nasi, em conversa com o Futeboteco

Vocalista revelou que bloqueou Roger nas redes sociais, e completou: "Não se meta comigo. Porque o Edgar é educado, eu não sou. Eu sou até a página dois. Eu quebro a sua cara. Estou falando ao vivo. Eu quebro a sua cara".

Vaias durante show

Nasi, vocalista do Ira!, faz ameaças durante entrevista Imagem: Reprodução/Youtube

Nasi foi vaiada durante um show em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao se manifestar contra a anistia dos acusados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Ele pediu que os fãs deixassem a apresentação. "Vão embora da nossa vida! Vão embora e não apareçam mais em shows, não comprem nossos discos, não apareçam mais".

Pra vocês que estão vaiando, eu vou falar uma coisa pra vocês: tem gente que acompanha o Ira!, mas nunca entendeu o Ira! Nunca entendeu o Ira! Tem gente que acompanha a gente e é reacionário, tem gente que acompanha o Ira! e é bolsonarista, isso não tem nada a ver, gente! Nasi

Apresentações canceladas

Produtora 3LM Entretenimento anunciou ontem o cancelamento de quatro shows da turnê "Acústico 20 Anos" nas cidades de Caxias do Sul, Jaraguá do Sul, Blumenau e Pelotas.

Segundo a empresa, a motivação foram os diversos pedidos de cancelamento de ingressos adquiridos e desistência de patrocinadores para as apresentações nestas cidades. O cancelamento acontece dias após a polêmica em Minas Gerais.