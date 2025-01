Morre Garth Hudson, do The Band, aos 87 anos

O músico estadunidense Garth Hudson, morreu aos 87 anos de idade.

O que aconteceu

Hudson faleceu na manhã desta terça-feira (21), enquanto dormia em sua casa, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele era o último membro vivo do grupo The Band, uma das mais famosas do mundo, principalmente nas décadas de 1960 e 1980.

Garth, que tocava teclado no grupo, foi um dos fundadores da banda. O grupo entrou pro seleto Rock and Roll Hall of Fame, que tocou com Bob Dylan ainda no início da carreira dele, em meados dos anos 1960.

A banda tinha misturava rock, country, folk e blues. A The Band fez história também por ser uma das atrações do clássico festival de música Woodstock, em 1969. Hudson era o último sobrevivente do grupo, que era formado por Robbie Robertson (1943-2023), Levon Helm (1940-2012), Rick Danko (1943-1999) e Richard Manuel (1943-1986).