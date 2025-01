Diretor de 'Missão: Impossível 8' relata reação do público em sessão

'Missão: Impossível 8' já teve suas sessões teste com um público.

O que aconteceu

O diretor do filme, Christopher McQuarrie, 56, relatou como os espectadores reagiram. "Nós tivemos uma pequena sessão e alguém disse: 'Eu estava sufocando durante todo o filme. Eu quase tive um ataque do coração. E eu pensei 'Acho que fizemos algo certo'".

O próximo filme da franquia de ação contará com os retornos de nomes aclamados. Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Hayley Atwell, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis e Pom Klementieff poderão ser vistos na continuação da saga.

O elenco ainda traz novos atores como Katy O'Brian (Love Lies Bleeding: O Amor Sangra), Holt McCallany (Mindhunters), Nick Offerman (The Last of Us), Janet McTeer (Ozark) e Hannah Waddingham (Ted Lasso). O filme também traz de volta um personagem que não é visto desde o primeiro Missão: Impossível de 1996: William Donloe, analista da CIA vivido por Rolf Saxon.

'Missão: Impossível 8' chega aos cinemas em 23 de maio de 2025. A expectativa é que a estreia aconteça no mesmo mês, no Festival de Cannes.