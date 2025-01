Amiga de Preta rebate críticas por exposição da cantora: 'Muita fake news'

Jude Paulla, amiga de Preta Gil, rebateu críticas nas redes sociais sobre a exposição da recuperação da cantora.

O que aconteceu

Jude disse que a intenção é desmentir notícias falsas e mostrar que Preta está bem. Uma seguidora escreveu: "Exposição desnecessária. A mulher está acabada, doente, mas a necessidade de se mostrar é muito maior". Então, a DJ respondeu: "Não, abençoada! Existem muitas fake news sobre a Preta circulando na internet, o vídeo é só pra mostrar que ela tá bem, se recuperando!".

Ela também afirmou que a cantora não tem usado o celular e os vídeos são publicados por amigos. "Ela está super focada [na recuperação] e nem tá no celular! Quem fica com telefone dela sou eu! A gente posta a evolução porque existe muita fake news", disse, em resposta a um seguidor que sugeriu que Preta desativasse as redes sociais.

Jude, que postou um vídeo de Preta andando pelo hospital, também ressaltou que é normal que a cantora aparente estar cansada. "Amor, ela tinha dado duas voltas andando [pelo hospital] já! Normal ela estar cansada... Ela fez uma cirurgia de mais de 20 horas, pra retomar as atividades normais é assim mesmo", escreveu, em resposta a uma seguidora que apontou o semblante de cansaço de Preta.

Preta disse que está se recuperando em um pós-operatório muito difícil. A cantora falou pela primeira vez após a cirurgia nesta sexta-feira (10).

Estou dando o meu máximo para ficar bem. Doida para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada aí pela frente de recuperação, muita reabilitação. E vai dar tudo certo. Preta Gil

Preta Gil segue internada após cirurgia

A cantora passou por uma cirurgia de 21 horas para remoção de tumores. O procedimento começou na manhã do dia 19 de dezembro e só terminou na madrugada do dia 20.

Cirurgia foi marcada após a equipe médica identificar que a quimioterapia não foi tão eficaz quanto esperava. Após a descoberta da ineficácia do tratamento, ela foi aconselhada a procurar uma especialista no seu caso, motivo pelo qual viajou até Nova York (EUA). "Vim para ter uma consulta [...] para ouvir uma segunda opinião", disse.

Artista foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. À época, ela realizou sessões de radioterapia, quimioterapia e tratamento cirúrgico. A cantora também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.