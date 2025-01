Globo de Ouro: Além de 'Ainda Estou Aqui', veja outras indicações do Brasil

"Ainda Estou Aqui" chegou em 2024 e trouxe ânimo ao cinema brasileiro, com indicações ao Globo de Ouro e até possibilidade de indicação ao Oscar. Na premiação deste domingo (5), Fernanda Torres concorre a melhor atriz em filme de drama, e o longa de Walter Salles está indicado como melhor filme estrangeiro.

Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui" Imagem: Divulgação

Mas essa não a estreia do Brasil na premiação. Veja abaixo os momentos em que o cinema brasileiro brilhou no Globo de Ouro.

Wagner Moura

O ator foi indicado em 2016, pela série "Narcos". Ele perdeu na categoria de melhor ator em série de drama para Jon Hamm, por "Mad Men".

Wagner Moura foi indicado ao Globo de Ouro Imagem: Daniel Daza / Divulgação/Netflix

"Diário de Motocicleta"

Mais uma vez Walter Salles na lista. O longa de 2005 protagonizado por Gael Garcia Bernal foi indicado a melhor filme estrangeiro, mas perdeu para "Mar Adentro", da Espanha.

Esta foi a última vez, antes de "Ainda Estou Aqui", que o Brasil apareceu no Globo de Ouro na categoria de melhor filme estrangeiro.

'Diários de Motocicleta' com Gael Garcia Bernal Imagem: Reprodução

"Cidade de Deus"

Clássico de Fernando Meirelles, foi indicado em 2003 como filme estrangeiro, mas quem levou foi o afegão "Osama".

Douglas Silva em 'Cidade de Deus' Imagem: Divulgação

"Abril Despedaçado"

Protagonizado por Rodrigo Santoro e também dirigido por Walter Salles, o longa foi indicado em 2002 a melhor filme estrangeiro, mas perdeu para o bósnio "Terra de Ninguém".

Santoro em cena de 'Abril Despedaçado', filme em que Walter Salles transpõe para o cinema a obra do albanês Ismail Kadaré, sobre o conflito entre duas famílias Imagem: Reprodução

"Central do Brasil"

Se a gente não levou o Oscar, o Globo de Ouro foi nosso! O longa levou a estatueta de melhor filme estrangeiro em 1999. Dirigido por Walter Salles —o mesmo de "Ainda Estou Aqui"—, o longa levou o nome do Brasil a Hollywood.

Fernanda Montenegro em "Central do Brasil" Imagem: Divulgação

Fernanda Montenegro

Assim como no Oscar, a dama do cinema brasileiro foi indicada ao prêmio de melhor atriz em filme dramático de 1999, por "Central do Brasil", mas Cate Blanchett levou pela atuação em "Elizabeth".

Daniel Benzali

O ator foi indicado em 1996 pela série "Murder One". Daniel é brasileiro-americano, mas a série é dos Estados Unidos.

Sônia Braga

A atriz é um dos maiores destaques brasileiros no Globo de Ouro. Com três indicações, ela é a brasileira mais lembrada pela premiação.

Braga foi indicada como melhor atriz coadjuvante por "O Beijo da Mulher-Aranha" (1986) e "Luar sobre Parador" (1989), além de melhor atriz em filme para TV ou minissérie por "Amazônia em Chamas" (1995). No entanto, ela nunca levou a estatueta para casa.

"Pixote, a Lei do Mais Fraco"

Obra de Hector Babenco foi indicada a melhor filme estrangeiro em 1982, mas perdeu para o inglês "Carruagens de Fogo".

Marília Pera em "Pixote - A Lei do Mais Fraco" Imagem: Reprodução

"Dona Flor e seus Dois Maridos"

Filme protagonizado por Sônia Braga concorreu em melhor filme estrangeiro em 1976, mas perdeu para "Sonata de Outono", uma coprodução de Suécia, Alemanha Ocidental e França, dirigido por Ingmar Bergman.

Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça em cena de "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1976) Imagem: Divulgação

"Orfeu Negro"

Este é uma espécie de roubo na lista. Por mais que seja um filme falado em português, com atores brasileiros, a produção é ítalo-franco-brasileira, dirigida pelo francês Marcel Camus. E foi a França que levou a estatueta com a vitória do longa no Globo de Ouro.

O filme também ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960, mas também representando a França. Apesar disso, essa foi a primeira produção de língua portuguesa a conquistar a estatueta do Oscar, e a única na categoria de melhor filme estrangeiro.

Longa de 1960, ele adapta o mito de Orfeu e Eurídice para o Carnaval carioca. Conta com roteiro adaptado por Camus e Jacques Viot a partir da peça teatral "Orfeu da Conceição", de Vinícius de Moraes. A trilha sonora é de Tom Jobim e Luís Bonfá.

O diretor Marcel Camus, o cantor e compositor Vinícius de Moraes e o produtor Jacques Gibault, que trabalharam no filme "Orfeu Negro" Imagem: Acervo UH/Folhapress

Como assistir ao Globo de Ouro

O Globo de Ouro acontece neste domingo, às 22h (horário de Brasília). O evento será realizado no luxuoso Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles.

Veja os indicados

No Brasil, o Globo de Ouro será transmitido pela TNT e pela plataforma de streaming Max. Na TNT, o evento terá tradução simultânea em português e análises da especialista Aline Diniz. A Max oferecerá também o áudio original, em inglês.