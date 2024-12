Briga com Fiuk e prisão? Deolane também descreveu a vagina em 2024, lembra?

Deolane Bezerra protagonizou diferentes polêmicas em 2024. O ano conturbado da influenciadora envolve investigações policiais e até uma "treta" com o ex-BBB Fiuk.

A prisão de Deolane

Deolane Bezerra e a mãe, Solange Bezerra, foram presas em setembro em função das investigações da Operação Integration. A influenciadora foi acusada de criar um site de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

Ação foi desencadeada contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões num esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar. A operação exerceu 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens (carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações) e valores. Foram bloqueados ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.

Após ser presa, Deolane escreveu uma carta em que negou ter participação nos crimes. "Esquece, que a mãe tá enjaulada", afirmou a influenciadora, fazendo referência aos bordões utilizados nas redes sociais.

Antes de ter a liberdade concedida pelo TJPE, Deolane chegou a ser beneficiada por outro habeas corpus. Porém, ela voltou a ser detida um dia após descumprir a medida cautelar que a proibia de se manifestar por meio de redes sociais e da imprensa. Ao deixar a prisão, ela deu entrevistas e conversou com fãs em frente ao presídio. Em prisão domiciliar, a influenciadora aguarda a resolução do caso.

Um dos relatórios da operação apontou que Deolane teria movimentado R$ 702 milhões em transações suspeitas. Dentre os principais envolvidos estão Deolane Bezerra, a Bezerra Publicidade e Comunicação, Darwin Henrique da Silva Filho e outras duas empresas. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira. A investigação segue em andamento.

Em outubro, Deolane foi dispensada da obrigatoriedade de prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. Wesley Safadão, Jojo Todynho, Viih Tube e Gkay foram outros nomes aprovados para a convocação.

'Flerte' com Fiuk

Em março, Fiuk e Deolane foram flagrados conversando juntinhos no aniversário de Emily Garcia. Na ocasião, Deolane negou o affair: "A mãe está offline, sou ruim para essas coisas", disse em entrevista à Quem. Mesmo assim, os fãs ficaram impressionados com a química dos dois.

Em maio, eles trocaram presentes. Deolane deu uma guitarra para Fiuk, que retribuiu escrevendo uma música para a doutora. Na letra, ele diz que o "que era brincadeira, virou verdadeiro" e afirma: "Passa uma noite comigo sabendo que pode se apaixonar".

O auge do possível romance foi quando eles passaram o Dia dos Namorados juntos. Eles foram ao aniversário de 33 anos de Carlinhos Maia e até postaram um story juntos. Na legenda, no entanto, Deolane destacou que é só amizade: "Migles".

Em julho, Deolane encerrou especulações sobre relacionamento. "Nunca teve nada. Nem um beijo. Nunca. Ele é muito gente boa, muito mesmo, por isso que chamei ele para conversar sério. Para explicar para ele que aquilo não ia acontecer", disse a advogada em entrevista ao Fofocalizando. Ela ainda acrescentou que não foi por falta de iniciativa de Fiuk.

Fiuk não gostou nada das declarações da influenciadora. "Todo mundo viu, todo mundo acompanhou, todo mundo sabe. Eu também não vou fazer o papel de tirar a pose dela de menina má. E já era, mano. Tá tudo certo. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu e o resto é resto. Quer falar, fala", disse o cantor nos stories do Instagram.

'Não sinto desejo sexual'

A influenciadora foi a um laboratório em maio após afirmar publicamente que não sente desejo sexual. Ela postou um vídeo coletando sangue e reclamou da quantidade: foram 25 tubos de ensaio.

Ela também realizou exames ginecológicos e descreveu a própria vagina. "Fiz um bicho aqui que eu vi a minha coisa todinha dentro. Todinha. Bem rosinha [risos]".

Deolane revelou detalhes sobre tema em abril. A advogada disse ter procurado uma ginecologista: "Falei: 'Mulher, aplica alguma coisa aqui! Eu acho todo mundo estranho. Eu tenho que coisar, né?!'. Eu não sinto vontade, tanto que vou fazer esta semana todos os exames de hormônios, tudo, porque não está normal. O homem vem a coisa mais linda na minha frente, e eu acho um defeito".

Suposta ligação com tráfico

A Polícia Civil abriu um inquérito em fevereiro para apurar suposta ligação da influenciadora digital com o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na capital fluminense. O envolvimento não foi comprovado até o momento.

Investigação foi aberta após a famosa compartilhar vídeos usando um cordão de ouro, no Baile da Disney —evento que acontece todos os sábados, no campo da Vila do João, zona norte da cidade.

O acessório seria do chefe do tráfico local, Thiago da Silva Folly, mais conhecido como TH da Maré. Segundo a polícia, ele é um dos líderes da facção TCP (Terceiro Comando Puro).

Deolane usou as redes sociais para confirmar que esteve no local, mas se defendeu das acusações. "Tirei foto com geral, com cordão e sem cordão. Botaram cordão em mim, tiraram. E poucas! Eu sou isso", comentou. Em nota oficial, a defesa da advogada negou que ela tenha cometido algum crime.