Lumena revela que voltaria ao BBB com Karol Conká: 'Topa, Mamacita?'

Lumena Aleluia, 33, que também esteve no reality De Férias com o Ex, revelou que voltaria para a casa mais vigiada do Brasil, o BBB (TV Globo).

Eu tenho phD em reality, né? O Big [Brother Brasil] me abriu as portas, me apresentou para o Brasil e agora eu tenho que jogar em dupla. Eu escolheria voltar com a Mamacita [Karol Conká]...'Topa? Pra gente ressignificar a jornada grandão' , Lumena, durante entrevista no Folianópolis

Lumena participou do BBB 21 ao lado de Karol Conká, temporada marcada pela vitória de Juliette, com quem teve grande desentendimento na casa.

A influenciadora também participou de duas temporadas do De Férias com o Ex e levou R$ 100 mil para casa na última temporada após ser eleita a CEO do De Férias com o Ex: Diretoria. Além disso, Lumena quase entrou na Fazenda 15 ao participar da dinâmica do paiol.

Em entrevista ao Notícias da TV, a psicóloga disse que vai se aposentar de realities: "Acho que já está bom, fiz uma pós em reality show. O De Férias eu realmente tenho uma identificação política, é uma decisão terapêutica de me aventurar numa experiência de catarse".