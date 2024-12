'Menino mau': Francis Ford Coppola desabafa sobre astro histórico do cinema

Francis Ford Coppola, 85, abriu o jogo sobre como foi trabalhar com alguns dos maiores atores do cinema mundial.

O que aconteceu

Diretor da aclamada trilogia de "O Poderoso Chefão" e de "Apocalipse Now", Francis Ford Coppola comandou grandes astros de Hollywood. Em entrevista ao site espanhol Fotogramas, o veterano falou sobre o que achava de alguns deles.

Acho que se houvesse um papel que Robert De Niro quisesse, ele iria procurar e conseguir. Não acho que Jack Nicholson tenha feito isso. Jack tem dinheiro, influência e garotas, e acho que ele é um pouco como Marlon Brando, exceto que Brando passou por momentos difíceis. Acho que eles não querem mais fazer isso Francis Ford Coppola

Em sua reflexão, Coppola relembrou como era dirigir Marlon Brando (1924-2004), expondo o jeito peculiar do ator. Brando deu vida a Vito Corleone no primeiro "O Poderoso Chefão" (1972), pelo qual venceu o Oscar de Melhor Ator - o segundo de sua carreira.

Nunca foi difícil trabalhar com Marlon. Seu comportamento foi um pouco excêntrico no set. Ele era como um menino mau e fazia o que queria. Mas como ator nunca foi difícil trabalhar com ele Coppola

Marlon Brando em "O Poderoso Chefão" Imagem: Reprodução

Na mesma entrevista, Coppola deu a entender que conhecia bem o estilo de Marlon Brando. "Brando quer fazer o que você quiser, mas quer que as pessoas sejam honestas e não tentem manipulá-lo", pontuou.

Francis Ford Coppola escreveu e dirigiu "Megalopolis - Uma Fábula", filme que estreou em 2024. O longa, elogiadíssimo pela crítica, começou a ser desenvolvido nos anos 1980 e teve inspiração projetos urbanísticos como o que foi realizado na capital do Paraná. "Curitiba representa o protótipo do que fiz com 'Megalópolis'", disse o diretor em visita ao Brasil.