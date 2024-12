Lembra de 'Zazá'? Novela fracassada com Fernanda Montenegro ganha reprise

Na próxima segunda-feira (30), chega ao Globoplay a última novela do Projeto Resgate em 2024. A escolhida para fechar o ano foi "Zazá" (Globo), novela exibida em 1997.

Qual é a história de 'Zazá'?

A novela é protagonizada por Fernanda Montenegro, que interpreta a personagem Maria Dumont, conhecida como Zazá. Escrita por Lauro Cézar Muniz, a produção não foi um grande sucesso e nem é lembrada como um grande sucesso da teledramaturgia brasileira, tanto que nunca chegou a ser reprisada.

Exibida originalmente no horário das sete, "Zazá" mesclava fatos históricos e fantasia para contar a história da filha do pai da aviação, Santos Dumont. A trama começa com a protagonista sobrevoando a Torre Eiffel, na França, numa réplica perfeita do 14 Bis.

Zazá é uma milionária excêntrica e extrovertida. Em um dos seus voos, ela vê nuvens em formato de anjos e decide encontrar um anjo da guarda para proteger cada um de seus sete herdeiros, cujas iniciais formam a escala musical —Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.

Os filhos de Zazá levam a vida sem motivação ou qualquer habilidade para nada. Os sete levam tudo na base da mesada.

Solano (Alexandre Borges) é o mais preguiçoso dos filhos, mas o preferido de Zazá. Os outros são: Dorival (Cecil Thiré), o mais velho e que se acha genial; Renata (Fafy Siqueira), simpática e sonha em cozinhar com perfeição, entretanto, na prática nada do que prepara dá certo; Milton (Antonio Calloni), um cineasta, autor de apenas uma obra, realizada há 15 anos; Fabiana (Julia Lemmertz), formada em engenharia apenas para agradar a mãe; Lavínia (Vanessa Lóes) é design e tem apenas uma única e desastrosa incursão profissional; e Silvia (Rachel Ripani), a caçula, jogadora de futebol e dona de um temperamento difícil.

Os sete filhos de Zazá interpretados por Antonio Calloni, Fafy Siqueira, Cecil Thiré, Vanessa Lóes, Júlia Lemmertz, Alexandre Borges e Rachel Ripani Imagem: Arley Alves/Globo

'Zazá' no Projeto Resgate

A novela protagonizada por Fernanda Montenegro chega completa ao catálogo do Globoplay no dia 30 de dezembro. Como nunca foi reprisada, essa será a primeira vez que ela poderá ser revista na íntegra desde sua exibição original no Brasil.

Fernanda Montenegro em 'Zazá' Imagem: Divulgação/Globo

"Zazá" fecha o Projeto Resgate em 2024. Porém, os resgates dos clássicos da teledramaturgia devem continuar nos próximas anos.

Em julho deste ano, o Globoplay comemorou quatro anos de Projeto Resgate. Até o momento, mais de 100 novelas antigas já foram disponibilizadas no catálogo da plataforma de streaming da Globo.