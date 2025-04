Val Marchiori detona Urach por gravar pornô na frente do filho: 'Aberração'

Val Marchiori, 50, detonou Andressa Urach, 37, por permitir que o próprio filho, Arthur, 19, produza seus filmes pornográficos para plataformas de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Marchiori afirmou que, como mãe, se envergonha da atitude de Urach. "Aquela mulher que grava com o filho, que nojento aquilo... Eu, como mãe, tenho vergonha. Ela deveria ter vergonha de colocar o filho para gravá-la fazendo sexo. Que nojo!", afirmou em seu próprio podcast, Hello, Val.

A socialite chamou Andressa de "aberração". "Faça a profissão que você quiser, mas tem que respeitar o filho, não envolva seu filho, porque é nojento. Isso não é uma mãe, é uma aberração. Eu, como mãe, fiquei passada de ver aquilo".

Andressa Urach surpreendeu os fãs ao revelar que é seu filho, Arthur, o responsável pela produção de seus vídeos eróticos. A produtora de conteúdo adulto faz gravações explícitas para comercializar em sites como Privacy.

Arthur chegou a se afastar temporariamente das produções de sua mãe, mas depois retomou o posto. No ano passado, ele também criou um perfil adulto no Privacy. Andressa Urach, vale destacar, já negou veementemente qualquer relação íntima com Arthur e disse que a participação do filho em seus vídeos é apenas nos bastidores e de forma profissional.