Participante de RuPaul's Drag Race tem pena amputada após contrair doença

Bianca Castro, 43, teve a perna amputada devido às complicações de uma forte infecção que contraiu.

O que aconteceu

A informação foi divulgada nas redes sociais da drag queen filipino-americana. "No último mês, Bianca enfrentou uma grave piora no quadro de saúde. Devido a uma infecção severa, ela precisou ser hospitalizada e, como consequência, passou pela amputação da maior parte da perna direita", afirmou a nota publicada no Instagram pela assessoria da artista.

Bianca terá toda sua agenda profissional suspensa enquanto se recupera da cirurgia. "Estamos profundamente gratos por todo o apoio, força e orações", conclui o comunicado.

Também conhecida como Jiggly Caliente, ela ganhou fama em 2012, ao participar da quarta temporada do reality RuPaul's Drag Race. Ficou em oitavo lugar da competição, que teve Sharon Needles como a grande vencedora.