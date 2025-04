Prefeito do Rio diz que não anunciou U2 para ano que vem: 'Gostaria'

O prefeito Eduardo Paes esclareceu nas suas redes sociais que ele não anunciou U2 como atração do projeto Todo Mundo no Rio em 2026. Segundo o político, a banda irlandesa só seria um dos seus atos desejados.

A quem interessar possa: eu não anunciei show do U2 em Copacabana no próximo ano. A única coisa que disse é que eu gostaria que tivesse U2 em Copacabana no próximo ano. Pela atenção, obrigado! Eduardo Paes

O que aconteceu

Anteriormente, o prefeito do Rio de Janeiro havia chegado a anunciar o U2 em 2026. Em evento nesta quinta-feira (24), Eduardo Paes havia dito: "Aliás, eu quero anunciar que o U2 vai estar aqui no ano que vem", acrescentando que o U2 é "desejo meu".

Minutos depois, Paes esclareceu que havia anunciado oficialmente. Segundo publicação no X, antigo Twitter, o prefeito somente disse que deseja a presença da banda de rock irlandesa no projeto, não foi uma confirmação.

"Vou ser aclamado o rei dos gays". Além do U2, o prefeito também afirmou que sabe que o público tem pedido a vinda da Beyoncé após o show de Lady Gaga na semana que vem, no dia 3 de maio, dizendo que se conseguir isso, será "o rei dos gays".