Vinicius, do BBB 25, corre em aeroporto e quase perde voo para casa

Colaboração para Splash, no Rio

Vinicius, do BBB 25, protagonizou cenas de correria pelo saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, para não perder o voo de retorno à Bahia.

O que aconteceu

Companhia anunciava última chamada para o voo. Vinicius mostrou a correria para ir em direção ao portão de embarque. "Perae, por favor gente, deixa eu voltar para casa", disse, ofegante.

Brother brincou com o sufoco de quase não conseguir embarcar. "Quase que eu morro", comentou, visivelmente cansado.

Vinicius está retornando para casa. "Estarei de volta em Salvador no dia 25 e em Santo Antônio de Jesus, minha cidade que tanto amo, estarei dia 26", anunciou o produtor de eventos em suas redes sociais. O ex-participante do BBB 25 terá encontros com fãs nas duas cidades.

