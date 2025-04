Com volta de Gretchen, Record anuncia casais do Power Couple 7; veja lista

O Power Couple está de volta à tela da Record. Após três anos fora do ar, o reality de casais vai estrear a sétima temporada no próximo dia 29 de abril, a partir das 22h30 (de Brasília), na Record.

14 casais irão ficar confinados em uma mansão em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, para colocar à prova o relacionamento e a sintonia em dinâmicas que prometem tirar o fôlego. A atração será apresentada pelo casal Felipe Andreoli e Rafa Brites e ficará no ar de abril a julho.

É um elencaço. Acho que a gente caprichou nesses casais. Vão render muito. Costumo falar que o histórico de memes será refeito com sucesso, porque a gente tem tudo pra ter uma temporada incrível. A gente teve um hiato de 3 anos e a gente quer trazer pra essa temporada o que teve melhor nas outras. Rodrigo Carelli, diretor do Power Couple

Splash marcou presença na coletiva de lançamento do Power Couple 7 e revela para você quem são os casais confirmados para a nova temporada:

Ana Paula e Antony

O modelo e ator Antony, 29, e a empresária e modelo fitness Ana Paula, 30, eles estão juntos há 6 anos. Os dois são do Piauí e se conheceram pela internet. Namoraram a distância durante a pandemia, até decidirem casar e tentar a vida aqui em São Paulo.

Eles têm nas redes sociais mais de 3 milhões de seguidores com milhões de visualizações. Já participaram da segunda temporada do ilhados com a Sogra e Agora tem a oportunidade de mostrar sua nova fase além das críticas e julgamentos.

Silvia e André

Silvia, 47, é produtora de eventos, viúva do MC Catra e André, 52, é motorista executivo. Em um dia de encontro com amigos, ela estava presente e ele ficou encantado com o jeito dela e sua personalidade.

Foi onde começaram a conversar e sair para se conhecerem melhor. As ideias foram se encaixando perfeitamente e começaram um relacionamento. Desde então estão juntos há 1 ano e 3 meses.

Emilyn Marçal e Everton Neguinho

O apresentador Everton Neguinho, 37, e a dentista e modelo Emilyn Marçal, 23, têm uma história de amor marcada pelo destino e pela festa do peão de Barretos. O casal se conheceu no evento em 2022, quando Everton, que estava no palco e avistou Emilyn. Curiosamente, todos os amigos da modelo conheciam o apresentador, menos ela, que não o conhecia por aquele ser o primeiro rodeio de sua vida. Everton tomou a iniciativa e a chamou para conversar. O relacionamento durou aproximadamente um ano e meio, até que o casal se separou.

Oito meses depois, o destino voltou a uni-los no mesmo evento que os apresentou. Em Barretos, mais maduros e convictos do que queriam, decidiram reatar a relação. Para o casal, a base da relação é o companheirismo, o respeito e a parceria, e o foco atual está no crescimento pessoal e profissional de ambos.

Gretchen e Esdras

Os dois se conheceram em 2019, no Círio de Nazaré. Casaram em 2020. Gretchen já participou do 'Power Couple' e de 'A Fazenda'. Esdras de Souza é músico.

Nat e Eike

Eles se conheceram na casa da Anitta. Eike Duarte é ator e já participou de 'Flor do Caribe', 'Negócio da China', 'Reis', na Record, e 'Malhação: Vidas Brasileiras'.

Gi e Eros

Eros Prado é ator, humorista e participou do 'Pânico na TV', 'A Praça É Nossa' e criou o grupo de humor 'Pagode da Ofensa'. Giovanna é empresária.

Adriana e Dhomini

Ele, 52, é empresário e apresentador e ela, 42, e é corretora de imóveis. Estão juntos desde 2005, casaram em 2006, cada um já tinha um filho de relacionamentos anteriores e decidiram não ter mais filhos

O casal gosta de coisas diferentes, comidas, músicas, passeios e viagens. São ciumentos, companheiros que saem bastante, se divertem, dão risadas um do outro. São dois amantes apaixonados que faz tudo um pelo outro.

Bia e Gui

Guilherme Seta interpretou Davi no remake de 'Carrossel', no SBT, e atuou em 'Topíssima', na Record. Bia é estudante de Direito.

Giovanna e Diego

Eles são conhecidos pela participação no 'De Férias com o Ex: Caribe'.

Rafa e Tali

Rafael Pessina é jornalista do 'TV Fama', A namorada é produtora.

Fran Piaia e Junior

Fran, 41, e Junior, 35, se conheceram através de uma amiga da academia onde treinavam. A partir daí, Júnior chamou a Fran no Instagram e começaram a conversar, marcaram um encontro num barzinho em Valinhos, interior de São Paulo.

Desde esse dia, eles não se desgrudaram mais e duas semanas depois Júnior pediu a Fran em namoro. Eles se casaram em outubro do ano passado, tem dois cachorros, o Pet e o Mickey e moram em Valinhos.

Cris e Kadu

Kadu Moliterno é ator e fez muitas novelas ao longo de sua carreira, como 'A Viagem', 'O Pulo do Gato', 'Paraíso', 'Renascer', 'Malhação' (1997), 'Anjo Mau', 'Celebridade', 'Kubanacan' e muito mais. Cristiane é musa fitness.

Carol e Radamés

Radamés Furlan é jogador de futebol e participou de 'A Fazenda 15', onde protagonizou momentos icônicos ao lado de Márcia Fu. Carol é judoca faixa preta e árbitra de judô.

Rayanne Moraes e Victor Pecoraro

Victor Pecoraro é ator, tendo atuado em novelas como "Tempos Modernos", "As Aventuras de Poliana", e participou de "A Fazenda" em 2021. Rayanne Morais é atriz e Miss Brasil, e participou da 8ª edição de 'A Fazenda'.