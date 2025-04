Cauã Reymond garante que desodorante está em dia: 'Eu passo sim'

Cauã Reymond, 44, garantiu que faz uso do desodorante após boatos de que ele teria um mau cheiro.

O que aconteceu

Durante uma entrevista ao Portal Léo Dias, o ator respondeu sobre o assunto que repercutiu nos últimos dias nas redes sociais. Cauã estava gravando algumas cenas da novela "Vale Tudo" (Globo), na orla da praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no momento da conversa.

Na última semana, o suposto motivo da confusão entre os famosos veio à tona na mídia: Bella teria se incomodado com o odor de Cauã, que teria alegado ser o "cheiro da masculinidade". Questionado pelo site sobre não usar desodorante, o ator respondeu, aos risos: "Eu passo, eu passo, eu passo".

Eu passo, sim! Graças a Deus [o desodorante] está em dia.

Recentemente, após boatos de que Bella Campos teria reclamado do odor de Cauã, fãs resgataram uma entrevista de 2012, na qual o ator diz não ser adepto do desodorante. De acordo com ele na época, sua forma de transpirar é diferente, o que fazia com que ele não necessitasse do uso constante.

Desentendimento nos bastidores de "Vale Tudo"

Todo esse assunto veio à tona por conta dos bastidores de "Vale Tudo". Segundo a revista Veja, o ator foi visto discutindo com Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria ido tirar satisfação após Cauã reclamar sobre sua atuação para os diretores da novela.

Bella teria feito uma denúncia formal contra Cauã Reymond. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela reclamou para os diretores e para o setor de compliance da Globo dizendo que o colega de elenco foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista".

Ainda há informações de que o ator tem interferido na direção, dando palpites frequentes nas execuções de cenas, além de apontar falhas nos trabalhos de colegas. De acordo com apuração de Splash, a atitude tem provocado um clima péssimo com uma parte importante do elenco. Tudo, ao que consta, seria resultado de um acúmulo de frustrações do ator dentro da Globo.