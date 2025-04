Juliana Paes posa de biquíni na Bahia, e fãs elogiam: 'Mulherão'

Juliana Paes, 46, mostrou fotos de sua viagem para a Bahia.

O que aconteceu

A atriz compartilhou uma série de cliques na Península de Maraú. Ela foi acompanhada pelo marido, Carlos Eduardo Baptista, e os dois filhos, Pedro e Antônio. "Um dump do paraíso", escreveu a atriz.

Juliana posou de biquíni e exibiu várias roupas de banho entre as imagens. A artista apostou em modelos diversos, como um biquíni verde, outro listrado, além de um conjunto sem alças preto e dourado. Ela complementou os looks com chapéus e óculos de sol.

A família curtiu vários momentos em meio às paisagens naturais. Juliana surgiu tomando banho de cachoeira com os filhos, assim como aproveitou para renovar o bronzeado e entrar no mar.

A protagonista de "Pedaço de Mim" recebeu uma série de elogios pelas fotos. "Deusa maravilhosa", disse uma seguidora. "Pelo amor da deusa", escreveu outra. "Mulherão da p*rra", comentou uma fã. Alguns até se lembraram de um papel icônico de Juliana: "A eterna Gabriela".