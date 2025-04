Tributo: Walcyr Carrasco elege melhores novelas e expõe 'verdades secretas'

Um dos novelistas mais populares da televisão brasileira, Walcyr Carrasco, 72, é o primeiro homenageado da série 'Tributo' em 2025. Autor será homenageado no ano em que a TV Globo completa 60 anos de história. Episódio vai ao ar no dia 2 de maio, depois do Globo Repórter.

Como vai ser

Escritor, dramaturgo e roteirista, Walcyr Carrasco tem sua história revisitada no especial, desde os tempos na pequena cidade de Bernardino de Campos, em São Paulo, passando pelos caminhos trilhados ao longo de uma carreira exitosa na televisão, literatura, teatro e jornalismo, até sua consagração como um dos grandes autores brasileiros. Na abertura dessas gavetas, Walcyr lembra de um emblemático presente que recebeu de seu pai quando criança: uma máquina de escrever.

Inicialmente, eu confesso, me senti surpreso! Depois, fiquei muito feliz ao perceber que minha contribuição à teledramaturgia tem esse peso. Tributo, eu? Tem tanta gente boa, será que mereço mesmo? Walcyr Carrasco

Na teledramaturgia, Walcyr coleciona diversos sucessos como 'Xica da Silva' (1996), 'O Cravo e a Rosa' (2000)', 'Chocolate com Pimenta' (2003), 'Alma Gêmea' (2005), 'Caras & Bocas' (2009), 'Êta Mundo Bom!' (2016), 'O Outro Lado do Paraíso' (2017), 'A Dona do Pedaço' (2019), entre outros. É dele o pioneirismo de criar a primeira novela da Globo para o streaming, 'Verdades Secretas II' (2021), continuação de 'Verdades Secretas' (2015), premiada com o Emmy Internacional de Melhor Novela em 2016. Seu trabalho mais recente foi a novela 'Terra e Paixão' (2023).

Walcyr conta não ser um homem "de ter preferidos", mas a Splash elege as novelas favoritas de sua longeva carreira.

Não sou muito de ter preferidos! Mas sem dúvida, 'O Cravo e a Rosa' (2000), 'Chocolate com Pimenta' (2003), 'Alma Gêmea' (2005), 'Verdades Secretas' (2015) - com a qual ganhei o Emmy - e 'O Outro Lado do Paraíso' (2017) vieram para ficar. Walcyr Carrasco

Walcyr quer ser lembrado como um elo entre o passado e o futuro. "Como um elo de uma corrente que começa com grandes autores do passado e, ao mesmo tempo, continuará depois de mim. Enfim, como alguém que deixou um pedacinho de si para quem veio depois".

Amigos, assistam a Tributo e conheçam o outro lado de mim, com algumas verdades secretas (risos). É importante dizer que me entrego a cada obra, cada novela, livro ou peça que escrevo carrega um pedaço de mim, de minha emoção, de meu coração. Senão, não daria certo. Walcyr Carrasco

Walcyr Carrasco é homenageado na série 'Tributo' Imagem: Daniela Toviansky/Globo

Depoimentos

Para contar essa história, além de um vasto acervo de imagens, fotografias e recortes da imprensa, o especial reúne atores, atrizes, autores e diretores parceiros de produções assinadas por Walcyr Carrasco. O autor, que antes da TV Globo passou pelo SBT e pela Rede Manchete, também mostra o lugar onde exerce seu ofício, nas palavras do ator Ary Fontoura, a sua "capacidade criativa extraordinária". "A matéria-prima do Walcyr é o sonho", resume a atriz Juliana Paes, a Maria da Paz de "A Dona do Pedaço".

Presente em inúmeras obras assinadas por Walcyr, no especial, Elizabeth Savalla também relembra a capacidade marcante do autor de transitar entre diferentes gêneros em uma mesma história. "A novela 'Alma Gêmea', por exemplo, tem humor e, ao mesmo tempo, drama. É uma novela que fala de amor, morte e pós-vida. Ele faz com que o brasileiro sonhe de alguma forma. Ele leva isso às pessoas... Ele sabe puxar o que cada um pode dar de melhor, tem essa bondade".

Outra figura memorável em novelas do autor, Ary Fontoura, conta sobre a relação de parceria dele com os atores. "Tinha, da parte dele, uma certa autorização, não para mexer no trabalho em sua totalidade, mas para colaborar com um pouquinho aqui, uma coisinha ali. E, abraçando o trabalho como a gente abraçava, só podia dar certo. Walcyr é uma pessoa que faz com muito amor o nosso ofício".

Esse Tributo é centrado em mim, toca diretamente na minha vida. É muito significativo. Por outro lado, embora não pareça, à primeira vista, eu sou essencialmente tímido. Tive que fazer um esforço íntimo para me mostrar, abrir aquelas gavetas que um autor mantém sempre tão fechadas. Walcyr Carrasco

Tributo: Priscila Fantin, Mariana Ximenes e Du Moscovis gravam depoimentos em homenagem a Walcyr Carrasco Imagem: Beatriz Damy/Globo

Tributo: Mariana Ximenes grava depoimento em homenagem a Walcyr Carrasco Imagem: Beatriz Damy/Globo

O projeto do Globoplay e TV Globo chega à segunda temporada e busca reverenciar, aplaudir e manter vivo o legado de talentos que continuam brilhando nas telas, nos palcos e por trás das câmeras. Tem redação de Nathalia Oliveira, Carlyle Junior e Lalo Homrich; direção artística de Antonia Prado; direção de Matheus Malafaia e Marcos Nepomuceno e direção de gênero de Mariano Boni.