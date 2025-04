Zoo posa em competição de fisiculturismo e surpreende fãs: 'Perfeita'

A cantora e influenciadora Zoo, 32, surpreendeu seguidores ao postar fotos em uma competição de fisiculturismo.

O que aconteceu

A fisiculturista, casada com Christian Figueiredo, mostrou os registros em que aparece de biquíni e exibe o físico no torneio. "Tô apaixonada por essas fotos da minha última competição", escreveu ela hoje.

Zoo contou que continuará competindo na modalidade e está prestes a passar pelo processo de bulking — um superávit calórico para aumentar a massa muscular. "Próxima parada será: LAS VEGAS! Em outubro. Nesses próximos meses prepararei meu corpo para apresentar um shape jamais visto antes (nem por mim)", disse ela.

Seguidores e amigos fizeram uma série de elogios para a influenciadora. "Linda demais, Zoo", disse um perfil. "Essa mulher é um monumento", comentou uma seguidora. "Como uma deusa! Perfeita!", elogiou outra.

Muitos ficaram surpresos com a evolução de Zoo e apoiaram a entrada dela no universo do fisiculturismo. "Eu tô muito chocada com esse corpo, não que você não fosse conseguir, mas posso imaginar tamanha dedicação que deve ser", afirmou uma fã. "Podem criticar, mas ela vai longe nessa nova etapa da vida. Torcendo pra você rodar o mundo nesse meio do fisiculturismo", afirmou outra. "É só o começo", comentou um rapaz.