Gracyanne Barbosa retorna ao posto de Rainha de Bateria no Carnaval 2026

Gracyanne Barbosa voltará ao seu antigo posto de Rainha de Bateria no Carnaval 2026, pela União da Ilha.

O que aconteceu

O retorno da musa fitness foi anunciado pela escola no Instagram. "Ela é sinônimo de garra, paixão e amor pela nossa comunidade. Gracyanne Barbosa está de volta ao trono, à frente da nossa bateria, e o chão da Ilha já treme de emoção!"

E agora, a Rainha retorna para mais uma jornada ao lado do nosso povo!

A publicação celebra o retorno. "Preparem-se para ver a energia de sempre, o brilho, o carisma e o samba no pé. A Ilha é sua casa, Gra, e a nossa bateria já sente o seu ritmo no ar! Bem-vinda de volta, Rainha!"

Gracyanne ocupou o cargo de Rainha de Bateria da escola de 2018 a 2020.

