Anos 50: Ex-BBBs se reencontram na casa de Diego Hypolito, no Rio

Colaboração para Splash, no Rio

O clima de amizade do BBB 25 ultrapassou os muros da casa mais vigiada do Brasil. Os integrantes do Quarto Anos 50 se reuniram hoje e mostraram que a amizade segue firme.

O que aconteceu

Desta vez, a reunião aconteceu na casa do ginasta Diego Hypolito, no Rio de Janeiro. Estiveram presentes, além do ginasta, sua irmã Daniele Hypolito, Guilherme e sua esposa, Letícia, Delma, Vitória Strada e o ator Daniel Rocha.

Diego Hypolito destacou que os laços formados no reality continuam na vida aqui fora. "Reunião. Ufa, folga! Anos 50. Amigos fora também do BBB", escreveu nas redes sociais.

Um dos momentos mais marcantes foi protagonizado por Delma. A pernambucana teve a chance de ver de perto a tocha olímpica e até usar uma das medalhas conquistadas por Hypolito. "Olha aqui onde cheguei. Na casa do maior. Estou encantada", disse Delma em um vídeo registrado pelo anfitrião da noite.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas