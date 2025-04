Power Couple Brasil: falta diversidade em programas da Record, diz Yas

A Record anunciou o elenco que vai estrelar a nova temporada de Power Couple Brasil. No entanto, um detalhe chama a atenção: a ausência, mais uma vez, de casais LGBTQIA+ e a pouca representação racial. Este foi um dos temas do Central Splash, com Yas Fiorelo e Dantinhas.

Para Yas, o elenco é interessante em termos de entretenimento —como o caso de Gretchen, que retorna ao reality agora acompanhada de Esdras — mas falta diversidade entre os escolhidos. "Power Branco Brasil", ironizou a apresentadora.

A gente está vendo um programa pouquíssimo diverso, o que é uma pena. Dava para mostrar até outras configurações de casal (...) Mas também a gente está falando aqui de uma emissora muito conservadora.

Yas Fiorelo

Dantinhas concorda que a Record tem uma postura menos aberta em relação aos seus programas.

A Record não está ligando para isso. A gente repara nas formações dos elencos deles. Não é uma preocupação como tem na Globo, da representatividade de pessoas. (...) A Record não liga para isso.

Dantinhas

A gente está falando de um país em que mais de 50% da população é preta, esses casais estão por aqui. Eu acho uma pena, porque teriam pessoas interessantes para colocar lá dentro, casais LGBTQIA+ também. (...) Eu acho mais que uma pena, acho um retrocesso.

Yas Fiorelo

