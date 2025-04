Após 'BBB 25', Diego Hypolito se ressente de Gracyanne Barbosa: 'Nenhuma vez você me procurou'

Durante o Prêmio gshow, que aconteceu na última quarta-feira, 23, Diego Hypolito lavou a roupa suja com Gracyanne Barbosa, com quem se decepcionou no Big Brother Brasil 25. O ginasta se ressente de não ter sido procurado pela musa fitness depois do reality.

Incitados por Ceci Ribeiro, que ressaltou o incômodo de Diego com o encontro, Gracyanne quis se explicar para o ex-amigo. A musa esclareceu que não seguia o ginasta antes do reality. Ela explicou que os dois se conheciam, mas não tinham uma amizade forte. "Realmente no começo eu tive falas problemáticas, que me arrependo muito, porque poderia ter falado com você, que sempre me deu oportunidades", expôs Gracyanne.

Ela disse ainda que ficou preocupada em magoá-lo ao confrontá-lo sobre as dúvidas que tinha sobre ele, mas que ao longo do programa entendeu que era o jeito de Diego.

Gracyanne enalteceu ainda a relação de Daniele e Diego e pediu desculpas mais uma vez. "Não sei se você vai me desculpar, vejo que você não quer falar comigo. Respeito muito a tua mágoa, tua decepção. Cabe a mim reconhecer meu erro e aprender com isso", concluiu a musa.