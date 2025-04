MC Poze recupera joias avaliadas em R$ 2 milhões: 'Só quero o que é meu'

MC Poze do Rodo, 26, celebrou nesta tarde a recuperação de suas joias avaliadas em R$ 2 milhões, que haviam sido apreendidas pela Polícia Civil há cinco meses.

O que aconteceu

O cantor celebrou em seu perfil do Instagram a recuperação dos objetos de valor. "Eu só quero o que é meu, e o que Deus generosamente me dá!", escreveu na legenda da foto tirada em frente à Polícia Civil.

As joias foram apreendidas em novembro de 2024 por conta da Operação Rifa Limpa — que investiga a divulgação de sorteios ilegais nas redes sociais. Ao todo, foram recolhidas 21 peças, entre cordões de ouro com diamante e anéis, avaliados em R$ 1,953 milhão, com peso de 4,97 quilos.

Vivi Noronha, mulher do funkeiro, também é uma das investigadas na operação. Além dela, influencers como Roginho Dú Ouro, Lacraia e Jon Jon também são alvos.