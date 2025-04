XG, &Team, Oneoreight: grupos japoneses ganham espaço no mercado do K-pop

O J-POP, ou pop japonês, não é nenhuma novidade. Muito pelo contrário, é um gênero que tem uma força gigantesca no mercado japonês há décadas, misturando músicas tradicionais, j-rock e uma grande pitada de influências ocidentais, principalmente europeias. Mas, agora, desponta também no cenário sul-coreano.

A originalidade japonesa

O J-POP sempre foi considerado muito mais único e "fora da caixa" do que o K-pop, por exemplo. Um exemplo dessa originalidade é o sucesso de vocaloids, como a popular Hatsune Miku, que vendeu milhares de discos e fez turnês, sendo um software de voz criado pela Crypton Future Media em 2007.

Para o grande público, especialmente fora da Ásia, tudo isso era muito distante do pop "tradicional". Além disso, apesar da cultura de boy e girl groups ser forte por lá também, não havia uma grande abertura para outros mercados fonográficos.

Apesar disso, uma movimentação entre empresas de K-pop tem modificado a cena e levado integrantes japoneses para grupos de K-pop. Grupos japoneses também passaram a ser promovidos em programas musicais sul-coreanos, cujo apelo mundial é amplamente conhecido pelos fãs da indústria.

Em 2022, uma das maiores empresas de K-pop, a HYBE, debutou o grupo &Team pela HYBE LABELS Japan. O grupo possui nove integrantes e sete deles são japoneses. Alguns já eram conhecidos pelo survival show I-LAND, que formou o ENHYPEN. O grupo vem crescendo e recentemente lançou "Go In Blind".

No mesmo ano, a AVEX debutou o XG, que, apesar de ser um grupo japonês, canta todas as músicas em inglês e se apresenta na Coreia e em festivais mundo afora. Recentemente elas brilharam no Coachella.

Uma das novas apostas do pop japonês é o grupo OneorEight (1OR8). Também se apresentando em programas coreanos e fazendo turnê pelo mundo gerenciados, eles são gerenciados pela AVEX, debutou no fim de 2024 e viralizou com "DSTM", uma versão atualizada do hit da Rihanna "Please Don't Stop the Music".

O grupo esteve, recentemente, no Brasil e, em entrevista para Splash, comentou sobre a felicidade que é girar o mundo graças a música e seus fãs. "É uma felicidade muito grande para todos nós, depois de viajar por tantas horas, chegar aqui e ver nossos fãs, pessoas cantando as nossas músicas", disse Souma, integrante mais novo e mais popular do grupo.

Até as referências musicais dos integrantes são bastante misturadas entre Oriente e Ocidente, corroborando o sucesso da mistura na ascensão dos grupos. Souma é fã de Michael Jackson; Tsubasa de Taka, vocalista da banda japonesa ONEOKROCK; Neo é fã do rapper Lil Wayne; e Yuga, de Jungkook, do BTS.

Recentemente, quem abriu seu mercado —bastante fechado— foi a China, o que significa que podemos ter grupos de C-pop e maior exposição aos grupos de K-pop e J-pop no país. O T-pop, pop tailandês, é outro mercado que vem numa crescente com grupos como LYKN, BUS e solistas como PP Krit, Jeff Satur e Billkin se destacando dentro e fora do país.