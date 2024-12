MC Loma mostra resultado de procedimento estético: 'Olha essa cintura'

MC Loma, 22, mostrou no último sábado (21), o resultado de uma lipo HD que realizou em seu corpo.

O que aconteceu

A cantora apareceu no espelho com uma cinta, mas sem as placas e comemorou: "Gente, eu tirei as placas para mostrar para vocês. Olha essa cintura! Falem dela, mas falem baixo, viu? Não vejo a hora de colocar um biquíni."

Tirei as placas pra mostrar pra vocês como está ficando MC Loma

Loma, que é mãe de Melanie, 2, perdeu 17 kg e decidiu fazer uma mastopexia - retirada de pele das mamas e levantamento, colocou prótese de silicone e fez a lipo HD. "Consegui realizar o meu maior sonho que era mexer na minha barriga que sempre me incomodou e, além disso, colocar meus peitinhos."