Sidney Sampaio é o vice-campeão de A Fazenda 16 com 23,98% dos votos

Sidney Sampaio foi o vice-campeão de A Fazenda 16 (Record), com 23,98% dos votos. Ele disputou a final ao lado de Sacha Bali, Yuri Bonotto e Gui Vieira - que ficaram em primeiro, terceiro e quarto lugar, respectivamente.

Com a colocação, Sidney levou o prêmio de R$ 150 mil e uma caminhonete.

Como foi o anúncio

Galisteu fez um discurso sobre o ator. "Você viveu tanto personagens atrevidos na sua carreira, que foi uma surpresa te ver nesse personagem da vida real. A gente conheceu um Sidney Você virou uma referência para muitas pessoas dentro e fora do jogo."

A apresentadora finalizou. "De nada vale uma oportunidade se a gente não souber aproveitá-la. Vocês fizeram do limão uma limonada. Vocês levaram à risca o conselho: Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima."

A final da temporada contou com a presença dos ex-participantes da temporada.

Sidney teve uma trajetória marcada por atritos com Sacha e poucas roças.

