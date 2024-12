Peça baseada em Harry Potter procura atores para estreia no Brasil

A peça "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" chega em São Paulo em 2025 e está montando o elenco.

O que aconteceu

A peça procura atores brasileiros para a estreia em São Paulo. A produção divulgou as inscrições abertas para audições até 28 de dezembro deste ano.

Atores profissionais com mais de 18 anos são o perfil buscado. No site oficial, há a ficha de inscrição e a lista de papéis disponíveis com as exigências para cada um. A companhia pede que atores enviem currículo de até duas páginas, além de um vídeo de, no máximo, um minuto.

Harry Potter, Rony e Hermione são alguns dos papéis disponíveis. Há, também, vagas para outros personagens icônicos, como o professor Dumbledore, além de figurantes e dançarinos.

Confira mais detalhes sobre as vagas:

Harry Potter

Idade aparente 37-40. Altura 1,78m (aproximadamente). Pai de Tiago, Alvo e Lílian. Casado com Gina. Chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia no Ministério da Magia.

Rony Weasley

Idade aparente 37-40. Pai de Rosa. Casado com Hermione. Talento para comédia.

Hermione Granger-Weasley

Idade aparente 37-40. Mãe de Rosa. Casada com Rony. Determinada. A bruxa mais brilhante da sua idade.

Gina Potter

Idade aparente 37-40. Mãe de Tiago, Alvo e Lílian. Casada com Harry.

Draco Malfoy

Idade aparente 37-40. Pai de Escórpio. Naturalmente autoritário.

Amos Diggory

Idade aparente 60. Pai de Cedrico Diggory.

Alvo Dumbledore

Idade aparente 60. Ex-diretor de Hogwarts.

Minerva McGonagall

Idade aparente 40-50. Diretora de Hogwarts.

Alvo Potter

Idade aparente 14-15. Altura 1,70m ou menos. Filho de Harry e Gina. Estudante de Hogwarts.

Escórpio Malfoy

Idade aparente 14-15. Altura 1,70m ou menos. Filho de Draco. Estudante de Hogwarts.

Delfini Diggory

Idade aparente 20. Altura 1,70m ou menos. Sobrinha de Amos Diggory. Trabalha no Lar St. Oswald para Bruxas e Bruxos Idosos.

Rosa Granger-Weasley

Idade aparente 14-15. Altura 1,70m ou menos. Filha de Rony e Hermione. Estudante de Hogwarts.

Ensemble / Covers / Swings

Atores e atrizes maiores de 18 anos com excelente movimentação corporal. Habilidades específicas em dança podem ser um diferencial.