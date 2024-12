Como foram os últimos meses de Brittany Murphy, morta há 15 anos?

A atriz Brittany Murphy morreu há exatos 15 anos, quando tinha 32. Ela foi encontrada morta no banheiro da casa em que vivia com o marido e sua mãe, e a causa da morte foi dada como pneumonia, Agora, colegas de elenco do último filme que ela trabalhou, falaram sobre os seus últimos meses em vida.

O que aconteceu

O último filme em que Brittany trabalhou foi "Algo Maligno", lançado apenas em 2014. Ed Winter, chefe de assistência, contou para a revista People que ela estava muito doente. "Com pneumonia, muito anêmica, e tomando medicações. Tudo isso combinado foi o que matou ela".

A atriz Katie O'Grady, que dividiu o set com Brittany, disse que estava preocupada com sinais alarmantes na saúde mental e física dela. Ela se lembra dela como sendo "frágil" e visivelmente "passando por um momento difícil," com o elenco e a equipe geralmente tendo a sensação de que precisavam "ser gentis com ela."

A maquiadora Trista Jordan também já se pronunciou sobre a morte de Brittany. Ela falou, no documentário "O que aconteceu com Brittany Murphy?", disponível no MAX, sobre a fragilidade dela antes de morrer. "Os olhos dela estavam tão fundos, e ela parecia tão triste. Ela não era ela mesma. Estava com tanta dor. Tinha pernas como as do Bambi e não conseguia ficar de pé."

Brittany Murphy morreu em 20 de dezembro de 2009. Um dos papéis mais conhecidos da atriz foi em "Patricinhas de Beverly Hills", como Tai Frasier. Ela também atuou em longas como "Garota Interrompida", "Grande Menina, Pequena Mulher" e "Recém-Casados", comédia romântica com Ashton Kutcher.