Luana pede para que fãs parem de atacar Albert: 'Nós dois erramos'

Luana postou um vídeo no seu perfil do Instagram pedindo para que seus fãs parem de atacar Albert, peão com que teve intensos embates na A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Luana disse que teve um encontro com Albert, Flora e Fernando e que já conversou com os participantes sobre algumas rusgas que tiveram no reality.

Ela disse. "O que quero falar aqui com vocês é a respeito de algumas mensagens que o Albert está recebendo. O que aconteceu no jogo, ficou lá, sabe? Ele não teve atitudes muito legais, eu também não, acho que todos nós erramos".

Independente do jogo, do programa, todos nós temos uma vida aqui fora, todos nós temos uma família. O Albert me relatou que ele estava recebendo mensagens de ameaças.

Luana completou. "Os pais dele são idosos, ele tem uma esposa maravilhosa e que isso pode prejudicar o trabalho dela também. Tem uma filha de 24 anos e todos eles estão sofrendo com esses ataques. Eu não sou a favor de mensagens de ódio. Vamos ter consciência, por favor."

