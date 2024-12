A Fazenda 16: Peões pedem votos para ir até final do programa

A poucos dias da grande final, marcada para a próxima quinta-feira (19), A Fazenda 16 (Record) abriu sua última roça, com o Top 6 da temporada. Dois serão eliminados na terça-feira (17), deixando os quatro finalistas da temporada escolhidos.

Como os peões pediram votos para ir para a final

Gui. "É isso, gente... Estou aqui para pedir o voto de vocês. Vocês conheceram o Gui da maneira que ele é, com a verdade dele, com o sorriso no rosto... Fiz amigos incríveis, joguei o que tinha pra jogar. Se você achar que sou merecedor de ir para a final, por favor, deixem eu continuar escrevendo essa história!

Juninho. "Pessoal, espero que tenham gostado. Joguei com muita verdade, alma e com muita alegria. Sempre com o maior respeito a todos, justiça e humildade. Espero que tenham se divertido comigo. Aqui foi muito divertido, mas ao mesmo tempo foi muito difícil. Votem pra eu ficar!"

Sacha. "Brasil, vocês me trouxeram de 7 Roças. Foi muita correria chegar aqui nesses 3 meses. É muito esforço e batalha pra chegar até aqui. Não soltem minha mão."

Sidney. "Foi especial me conectar dessa maneira única com vocês. Mergulhei de perto aberto, de coração, me posicionei. Tenho muitos sonhos para realizar e conto com vocês."

Vanessa. "Convoco toda mulherada para me apoiar e ter uma representante feminina na final. Estou a um passo da final e fiz tudo pra que vocês pensarem, dentro dos meus valores e princípios. Muito obrigada!"

Yuri. "Esse é o Yuri que vocês conheceram, que acerta, chora, erra. Quero muito ir pra final e cada voto de vocês é muito importante para mim. Eu preciso realizar os sonhos da minha família e tô aqui por eles!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer ver na final? Resultado parcial Total de 75154 votos 8,08% Gui 1,09% Juninho 37,50% Sacha 35,47% Sidney 2,94% Vanessa 14,92% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 75154 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso