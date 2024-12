Nicolas Prattes mostra tanquinho após treino: 'Nove anos batendo a meta'

Nicolas Prattes mostrou tanquinho após treino matutino neste domingo (8).

O que aconteceu

O ator deu "bom dia" no Instagram com vídeo do corpo definido e suado do treino.

No vídeo, Nicolas exibiu o resultado do esforço: "Sem cutcharra", gíria em espanhol que significa "sem enrolação".

Antes, o ator postou um vídeo de chamego com seu cachorro para começar o dia.

Nicolas ainda compartilhou seu histórico de quilometragem percorrida em 2024, acima de sua meta. "Nove anos batendo a meta. Todos os anos. A meta para esse eram 2.000km com minhas pernas, ainda não acabou e já foram 344km a mais".