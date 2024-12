SBT muda tudo, faz demissões e aposta em Datena e Chaves para superar crise

SBT promove uma série de mudanças em sua programação para superar crise de audiência que enfrentou ao longo de 2024.

O que aconteceu

O programa Chega Mais deixa a grade da emissora. Regina Volpato, que já havia anunciado saída do SBT, e Michelle Barros, demitida nesta sexta-feira (6), deixam o canal. Paulo Mathias tem contrato vigente até o primeiro semestre de 2025. Parte da equipe do programa foi demitida. Emissora ainda não se pronunciou sobre demissões dos profissionais que ficam por trás das câmeras.

Manhãs da emissora terão uma maratona de jornalismo. O Primeiro Impacto será exibido das 7h30 às 12h45, com Marcão do Povo e Márcia Dantas, antigos apresentadores do Tá na Hora e Chega Mais Notícias, respectivamente.

Chaves e Chapolin retornam à grade diária da emissora. O seriado Chaves será exibido no horário do almoço e no horário nobre, após o SBT Brasil, às 20h45. Chapolin, por sua vez, será exibido às 22h, logo após "A Caverna Encantada", novela que enfrenta dificuldade para decolar na audiência e marca entre 3 e 5 pontos na Grande São Paulo.

José Luiz Datena assume o Tá na Hora. O jornalístico ganha mais tempo e passa a ser exibido das 16h45 às 19h45, totalizando três horas no ar. O programa vai entregar diretamente para o SBT Brasil, que segue no comando de César Filho.

Raul Gil também deixa os sábados do SBT e se despede do canal após 14 anos. "Ganhei dinheiro lá, o Silvio Santos me colocou como sócio. E não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar. A Daniela deu uma pequena mudança no SBT. Quero que ela tenha muita sorte e seja muito feliz com as suas novas contrações", disse em vídeo.

Confira a nova programação do SBT:

05h00 SBT News

07h30 Primeiro Impacto

12h45 Chaves

13h30 Carinha de Anjo

14h15 Quando Me Apaixono

15h00 Meu Caminho É Teu

15h30 Fofocalizando

16h45 Tá Na Hora

19h45 SBT Brasil

20h45 Chaves

21h05 A Caverna Encantada

22h00 Chapolin

22h20 Programa do Ratinho