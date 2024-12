Em Curitiba, Ana Castela faz show sob chuva e brinca: 'Bom pra beber'

Ana Castela, 21, não se intimidou com a forte chuva que atingiu a cidade de Curitiba (PR), neste sábado (7), e agitou o festival Universo Alegria com os hits que a colocaram como a mulher mais ouvida do Brasil em 2024.

O que aconteceu

Ela iniciou o show com músicas de destaque. A Boiadeira abriu o quarto show do dia com as canções "Pipoco", "Bombozinho" e "As Meninas da Pecuária".

Cantora se divertiu com os fãs cantando e dançando debaixo da chuva."Tá chovendo? Tá nada, né?"

Artista brincou que não havia motivos para reclamar do dia chuvoso. "Vocês estão bem? O bom que é fácil pra vocês beberem. É só colocar um tiquinho de vodca e uísque e pronto."

Ela garantiu ao público que o show faria o dia dos fãs especial. "Tratem de pular, levantar as mãos, tá bom? Deus abençoe o rolê de vocês!"

Veja um trecho do show

"Invasão" em show de Luan Pereira

Aparição surpresa: horas antes de sua apresentação, Ana Castela invadiu o palco para cantar e dançar ao lado do amigo Luan Pereira, 21. Os sertanejos cantaram e dançaram o hit "Roça em mim". Eles colocaram o público para cantarem a plenos pulmões mesmo debaixo de chuva.

Quem gosta da Boiadeira mais amada do Brasil? Obrigado por vir aqui, minha amiga. Luan Pereira

Ana Castela fez o público prometer que iria ficar na chuva para vê-la no Estádio Couto Pereira. "Não é porque vocês já me viram que precisam ir embora, hein? Tá bom?"

Ana Castela participa do show de Luan Pereira no Universo Alegria Curitiba, no sábado (7); a cantora se apresentou logo depois Imagem: Reprodução Instagram

Luan Pereira agradeceu a aparição surpresa da amiga no palco do Universo Alegria. "Só quem vai ficar pro show da Ana Castela... É fazer muito barulho levantar a mão. Salva de palmas para a Boiadeira mais amada do Brasil!"

*O repórter viajou a Curitiba a convite do festival.